中印邊境地區解放軍裝備單兵外骨骼　可大幅提升士兵負重

央視9日報導顯示，在西藏阿里地區的解放軍士兵穿已經裝備了外骨骼系統，這種系統可以大幅提升士兵負重，並且可以適應多種環境。 阿里地區與尼泊爾、印度、克什米爾地區接壤，邊境線長1170公里。

外骨骼亦稱動力服（英語：Powered suit），或稱動力裝甲（Powered armor），是一種穿戴在人身上的外骨骼模樣的機器，可增强使用者的力量或通过机械结构将负重传导至地面来减轻使用者负担。

央視指，在海拔5,000米的高原，邊防士兵穿單兵外骨骼運送物資。該裝備可以幫助士兵背起一個成年人體重的物資，還能有效避免腰部和腿部損傷。

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使用單兵外骨骼的戰士稱，在背上20公斤左右物資情況下，重量全部在外骨骼上，不會下到人身上。

此次出現的單兵外骨骼疑為普力外骨骼，其系統總重小於5千克，穿戴後人體最大承重可達70千克，行走時肩部減重30%，站立時肩部減重50%，快速穿戴時間小於2分鐘，快速解脱小於30秒。用戶在穿戴該外骨骼後，對人體運動沒有干涉，同時能適應室內、戶外、高原、涉水等各種複雜環境。

當前，中印邊境局勢依然緊張。據印度《一週》周刊12月9日報道，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）當天表示，中印關係可能處於過去三十至四十年來「最困難的階段」，如何讓兩國的關係重回正軌是個「大問題」。

他當時說，（中印）可能會有對峙，但從來沒有出現過這樣的情況，「我們很清楚：維護『實際控制線』的和平與安寧是兩國關係和發展的基礎」 。