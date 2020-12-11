新冠疫苗｜國藥在內地開展物流演練　與復星合作儲運配送疫苗

國藥控股股份有限公司（以下簡稱「國藥控股」）周四（10日）表示，已啟動關於新冠疫​​苗配送的全國物流演練工作，做好前期各項準備，以確保即將上市的新冠疫苗在冷鏈物流配送中，能夠全程安全、及時、高效。 據悉，今次演練涉及應急救援方案及全鏈條演練流程，覆蓋內地31個省份，合共40餘間省、地市級公司參加。

國藥控股稱，演練的操作環節涉及質量、信息、客服、倉儲、運輸等，包括幹線運輸和落地配送至各區縣CDC或POV的場景。

據阿聯酋通訊社早前報道，當地時間本周三（9日），阿聯酋衛生和預防部宣布，由「國藥控股」母公司「國藥集團」研製生產的新冠滅活疫苗在阿聯酋獲批上市。據了解，內地多個省份已經開始安排該疫苗的緊急使用，國藥疫苗上市進入最後衝刺階段。

值得一提的是，國藥控股與復星醫藥在配送方面相互合作。今年9月7日，國藥控股與復星醫藥簽署了關於BioNTech mRNA疫苗的物流戰略合作協議，共同推進疫苗商業化及供應鏈服務。

根據協議，雙方將共同建立疫苗冷鏈體系，包括疫苗的儲運和配送，以及疫苗整體供應鏈的服務。而復星醫藥的疫苗產品來自美國輝瑞公司與德國BioNTech共同研發的mRNA核糖核酸疫苗。11月24日，復星醫藥與BioNTech宣布了在中國啟動該疫苗的II期臨床試驗。

據了解，mRNA核糖核酸疫苗需要進行深度冷藏，該疫苗在-70℃超低溫冷凍箱中，可以保存6個月，在加有乾冰的特製保溫運輸箱中，可以保存15天，而在醫院的2-8℃冰箱中，只能保存5天；而來自國藥集團的滅活疫苗則可以在沒有冷鏈的2-8℃條件下進行分銷。

（綜合報道）