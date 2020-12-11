新冠肺炎｜林鄭：與中國科興簽約　一百萬劑疫苗最快明年1月到港

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，特首林鄭月娥今日（11日）宣布，政府已跟兩間藥廠達成採購協議，形容是「突破性」進展。首間是中國科興控股生物技術公司，可供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑可望最快明年1月到港。而復星醫藥、德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠亦可供應750萬劑核糖核酸疫苗，首批100萬劑料最快明年第一季到港。

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特首林鄭月娥稱，政府9月底獲得約84億元撥款，作疫苗採購及注射工作，目標是購買至少兩款藥廠，以兩種不同技術的疫苗，以分散風險。政府一直非常嚴謹、認真地處理疫苗採購，但有關工作涉及科學評估，以及採購商業協議，難以公開透明每階段分享工作進展，形容近日取得「最新突破性」發展。

科興控股生物技術公司可供應750萬劑滅活疫苗

她公布，政府已跟兩間藥廠達成採購協議。首間是科興控股生物技術公司，可供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑可望最快明年1月到港。翻查資料，該公司成立於1999年，總部為北京生物技術和疫苗生產公司。

復星醫藥、德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠 亦可供應750萬劑

而復星醫藥、德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠亦可供應750萬劑核糖核酸疫苗，首批100萬劑料最快明年第一季到港。

另外，政府亦與英國藥廠AstraZeneca即將達成協議，可供應750萬劑疫苗，有關技術為不可複製性病毒載體，料最快明年下半年到港。

林鄭月娥又說，政府將制訂供緊急使用規例，以599章修訂全新規例，冀用最短時間讓疫苗在香港註冊使用，目標在明內能為大部份港人提供免費接種疫苗，讓市民盡快恢復日常生活。政府將籌備優先群組大規模接種即醫護人員、60歲以上長者、長期病患者、院舍職員等等，佔全港約300萬人口。