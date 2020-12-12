湖北24戶居民誤購病毒陽性進口凍肉被重罰惹議　政府今撤銷及致歉

湖北黃岡黃州區日前有24戶居民，違規在網上購買巴西進口冷凍豬小里脊肉，並且被發現是驗出新冠病毒核酸陽性的同批次肉品。當事人解釋並不知情，但事後仍被遭嚴肅查處，其中一對夫婦更透露個人私隱被公開，甚至被單位要求辭職。 當局的做法引起爭議，政府在周六（12日）發出最新通報，承認處理不當，深表歉意，將會撤銷處罰。

據此前政府的通報，涉事24戶居民通過美團優選平台，在網上採購一批進口冷凍豬小裡脊肉，惟該批肉品實際早已被武漢市在針對進口冷鏈食品進行新冠病毒核酸監測檢測時證實呈陽性。

政府表示，鑑於上述情況是違反「全區範圍內全面禁止採購、儲存和銷售進口冷凍肉品和海鮮產品」的規定，黃州公安分局已對美團優選黃州區合作方立案嚴肅查處，涉事居民則要自費承擔檢測費用並要居家隔離，同時每人罰款200元（人民幣．下同）

政府當時稱早已通知全面禁止採購、儲存和銷售進口冷凍肉品和海鮮產品，故要處罰涉事的24戶居民。（資料圖片）

不過，其中一對居民夫婦在接受內地傳媒訪問時就坦言，該些肉品的包裝很簡單，沒有詳細標籤，「買的人根本就不知道是武漢的還是進口的。」此外，每人罰款200元亦相當嚴苛，一家四口的話就要繳付近千元。最令他們不滿是政府事後將消息公開，「他把我們接觸了有毒病菌的肉這個消息公布到我孩子的幼兒園、我的單位，最後搞到學校打電話過來，村裡的人見了我們像見了鬼一樣，我和我老婆是同一個單位的，單位打電話叫我夫妻倆寫辭職報告，這對我們的傷害多大！」

政府在最新的通報表示，對個人所作行政處罰，包括200元罰款，會由原行政處罰機關予以撤銷，核酸檢測亦會免費提供。政府承認處理不當，深表歉意，將會吸取教訓、舉一反三，依法依規科學精準做好常態化疫情防控工作。

（綜合報道）