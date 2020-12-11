【新冠肺炎】湖北黃岡居民違規網購進口冷鏈食品被罰200元

據了解，湖北省黃岡市黃州區有24戶居民在網上平台購買了，與當局早前驗出新冠病毒核酸陽性同批次的巴西進口冷凍豬小里脊肉。 當局獲報後，立即對相關人員、涉事食品和環境進行核酸檢測，並依法對每人處以200元人民幣的罰款。

據微信公眾號湖北發布今日（11日）發布《關於黃州區居民違規網上採購進口冷鏈食品排查處置情況的通報》指，周二（8日）上午，武漢市洪山區發現1份巴西進口冷凍豬小里脊肉的新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。黃岡市黃州區有24戶居民通過美團優選平台網上採購了上述同批次的進口冷凍豬小里脊肉。

湖北黃岡居民違規網上採購進口冷鏈食品被處罰。（網上圖片/示意圖）

接到通報後，黃州區疫情防控指揮部立即開展流行病學調查，對相關人員、涉事食品和環境進行核酸檢測，對涉事食品的相關人員進行居家隔離和健康監測，對環境進行終末消毒。截至周三（9日）18時，已採集相關人員樣本86份、環境樣本122份，檢測結果均為陰性。黃州區市場監管部門對4戶購買未食用的巴西進口冷凍豬小里脊肉封存銷毀。

因相關機構和人員違反黃岡市疫情防控指揮部關於進口冷鏈食品的要求，及黃州區疫情防控指揮部「全區範圍內全面禁止採購、儲存和銷售進口冷凍肉品和海鮮產品」的規定。黃州警方已經對網上平台進行立案，依法嚴肅查處。對違規網上採購進口食品的24戶居民，自費承擔核酸檢測費用並落實居家隔離措施。依法對每人罰款200元人民幣。

（綜合報道）