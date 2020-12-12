本地傳播鏈連續中斷近四年　中國正式向世衛申請國家消除瘧疾認證

瘧疾作為全球重大傳染病，一直威脅着世人健康。國家衛健委副主任李斌近日透露，中國已正式向世界衛生組織申請國家消除瘧疾認證。 據介紹，世衛頒發消除瘧疾認證的標準，是一個國家證明瘧疾的本地傳播鏈已在該國連續中斷3年。

中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所近日與美國哈佛大學、世衛，共同舉辦「從三千萬到零病例：中國經驗助力非洲國家消除瘧疾」國際網絡研討會。李斌會上表示，中國政府高度重視瘧疾防控，自2017年至今，已連續近4年無本地原發感染瘧疾病例報告，今年11月正式向世衛申請國家消除瘧疾認證。

除了證明瘧疾的本地傳播鏈連續中斷，世衛亦要求申請國須建立一套可快速檢測和應對瘧疾病例的國家監測系統，並制定有效方案以防瘧疾再發生。

中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所日前與美國哈佛大學、世界衛生組織共同舉辦國際研討會，世衛前總幹事陳馮富珍（右上）等人亦連線討論。 （網上圖片）

據世衛最新數據顯示，去年全球估計發生2.29億宗瘧疾病例，估計40.9萬人死亡。李斌表示，在與瘧疾的長期較量中，中國從中草藥中發現並提取青蒿素，積累和總結許多有助於全球瘧疾防控工作的經驗做法，同時建立了全國瘧疾等傳染病網絡報告系統和瘧疾實驗室檢測網絡，完善瘧疾媒介監測和瘧原蟲抗藥性監測體系，並制定「線索追踪、清點拔源」的工作策略。

李斌並提到，中國還在探索基因技術輔助智慧決策，應用新型遺傳流行病學手段推進消除瘧疾的監測工作。國家衛健委下一步會加強與非洲國家瘧疾合作，將其作為中非衛生健康合作的重要內容進一步深入推進。

（新華社）