中國「驢友」拒大使館勸阻　執意徒步穿越非洲　身患瘧疾再染新冠

一位意圖徒步穿越非洲的中國「驢友」近日在網絡上受到大量關注。由於部分國家和地區的恐怖襲擊和綁架事件頻發，再加上新冠肺炎疫情在全球肆虐，中國大使館曾在今年4月和9月兩度發文勸告其返航。 及至周五（9月11日），這名「驢友」自爆身患瘧疾，並染上新冠病毒，致「返航」計劃再度擱淺。不少網民批評此人太過任性，並指責他的一意孤行浪費國家資源。當事「驢友」則辯稱這是他「一個人的絕地求生」。

中國「驢友」魯男因為在疫情期間嘗試徒步穿越非洲受到關注。（微博圖片）

中國駐布基納法索大使館上周五（9月4日）發布了一封的勸返信，讓一位意圖徒步穿越非洲的魯姓男子放棄旅程回國。在信中，使館領事語重心長地勸道：「勇敢不是魯莽……提升對人生價值的感悟並不意味著以生命為賭注去試探危險的邊界。」

魯男同日在微博上回應稱，「收到兩回大使館的通告，該回家了。」據悉，魯男所指的兩次通告，第一次是在今年4月，中國駐馬里大使館也曾對魯男執意前往馬里中北部地區進行過多次勸阻，並對外發出領事提醒，稱貿然前往該地區面臨巨大安全風險，呼籲其對自己、對他人和對社會負責任。

但當時中國駐馬里大使館的提醒並未讓魯男停下腳步。當他抵達馬里中部城市莫普提後，馬里軍警攔住了他並傳達了大使館的指示，還用軍警車輛將他帶回首都。此後，在使館的幫助下，魯男暫時停留在馬里。

8月，大使館開始組織在馬里和尼日爾有特殊困難的中國公民搭乘商業包機回國。魯男本可以回家，但他卻在微博發文稱，自己偷渡到了布基納法索和尼日爾，後被尼日爾警方抓獲並送回布基納法索。

在布基納法索，魯男染上瘧疾。布基納法索醫院聯繫上了中國大使館，使館方面通過援布醫療隊了解到魯男的狀況已經穩定。為了讓他放棄接下來的旅程，盡快回國，於是發布了上述那封勸返信。

根據魯男在其個人微博的貼文記錄，他在3月抵達非洲北部國家摩洛哥，開始了其徒步旅行，並已陸續穿越毛裡塔尼亞、塞內加爾、馬里等國。8月底，魯男還發文稱「已經習慣以偷渡客的身份存在」。及至9月，魯男稱自己患上瘧疾，隨後又指自己感染了新冠肺炎。

對於魯男的行為，不少網民都認為是一場「任性鬧劇」：

「都成年人了，就不要為國家添亂了。」 「只有親人才會好言相勸，別不知好歹。」 「經歷固然重要，生命更珍貴。」 「自己做的決定自己承擔後果」 「建議發個聲明自己的選擇後果自負，非法越境也好，瘧疾霍亂也好，軍事衝突也罷，出了事自己負責就好了。」

不過，魯男就在微博辯解這是自己一個人的「絕地求生」，「那些說我蹭國家資源的，我已經快一個月沒見過中國人了，平時接觸也不多……差不多就行了，別在我魯戰狼身上找大國快樂，我一個人絕地求生硬給整成了一群戰狼救我？」也有網民支持魯男，稱他是「自由主義者」，「按集體主義的標準要求是強人所難」。

（綜合報道）