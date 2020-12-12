新冠肺炎｜黑龍江東寧市出現1宗確診　停課管制交通轉入戰時狀態

黑龍江東寧市周四（10日）出現1宗新冠肺炎確診病例，當局按照市疫情防控預案立即轉入戰時狀態，提升管控措施級別。 當地新冠肺炎疫情應急防控工作指揮部今日（12日）發布東寧市新冠肺炎疫情應急防控工作指揮部通告（第二十七號）指，嚴格控制人員出入，非必要不出城，學校、機構停課，通告自發布之日起施行，解除日期另行通知。

根據通告，該市會實行嚴格交通管制，設立臨時交通卡口，嚴格控制人員出入，非必要不出城，確需出城者要出具24小時內核酸檢測陰性證明和所在社區、鄉鎮出具通行證明，並作備案。同時，公路客運、公交車臨時停運，的士等公共交通工具人員要佩戴口罩，定時保洁、消殺、通風。

當地又會實施嚴格的小區（村）封閉式管理，確保只留一個出口並實行24小時值班值守制度，禁止外來人員和車輛隨意進入；中風險區域每戶只允許一名家庭成員兩天外出採購生活用品一次，每次不過2小時。外賣、快遞、商超配送等物品由小區值守人員物表消殺後，統一對接服務。

該市還將嚴格執行「三不聚」，即不聚會、不聚餐、不聚集；學校、幼兒園及培訓機構臨時停課，九小休閒娛樂場所和非保障群眾生活必需品供應的經營場所、企業停業、停產；餐飲場所暫停堂食；養老機構、監管場所等重點場所實施封閉管理。另外紅事暫停，參加白事人數限於20人內；賓館、公園、廣場、體育場等暫停娛樂健身活動。

除此之外，生活必需品經營場所，如商超、農貿批發市場等要控制人員流量，嚴格執行「掃碼+測溫+戴口罩」措施，定期進行環境消殺；個體診所、社區診所、村屯診所、口腔診所暫停營業；醫療衛生機構要落實首診負責制、院長負責制，嚴防院感；藥店銷售退燒、止咳和抗病毒要嚴格執行實名登記並將信息上報，發現疑似發熱人要立即報告疾控部門。

當局同時呼籲廣大市民要加強自我防護，核酸檢測期間要做到應檢盡檢、能檢盡檢；對有居家隔離​​人員產生的垃圾進行分類處理、消殺消毒。

（澎湃新聞）