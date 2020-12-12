彭博記者范若伊涉危害國安被拘　台媒：疑與CGTN主播成蕾案有關

彭博新聞社稱，其中國籍雇員范若伊近日被中國當局以涉嫌危害國安為由拘留。中國外交部回覆《路透社》查詢時表示，北京市國家安全局是根據中國相關法律拘留范若伊，懷疑她從犯罪活動，危害國家安全，案件仍在調查。 台媒《中央社》周六（12日）報道，Facebook資訊顯示，范若伊與先前同樣因涉嫌危害國安遭拘的中國環球電視網（CGTN）澳籍主播成蕾是好友，二人今年2月時更曾為武漢前線醫護人員籌募物資，懷疑兩宗案件有關聯。

+ 4 + 4 + 4

成蕾今年8月在北京被當局以「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動」為由拘留，至今未獲釋。成蕾是繼華裔作家楊恒均後，第2名被中國拘留的澳洲公民，而楊恆均被控以間諜罪。當時外界報道指，成蕾被捕事件或與中澳兩國近期緊張關係有關。

成蕾2月曾在Facebook發文提到，她與同樣來自電視行業的朋友Haze，各自向公司爭取前往武漢採訪新冠肺炎疫情，但未獲准。因此二人各自為武漢前線醫護人員籌募款項與物資，並在數小時募到逾10萬元人民幣及其他物資，交給準備到武漢的北京協和醫院醫生。

據悉，范若伊的Facebook帳號名字為Haze Fan，與成蕾是好友。范若伊Facebook上個人資料顯示，她是彭博電視（Bloomberg Television）的高級編導，因此推測成蕾指的朋友就是范若伊。

早前彭博報道，范若伊最後一次與編輯聯絡是在12月7日早上11時30分，隨後她被便衣執法人員帶離寓所。范若伊是中國公民，自2017年開始在彭博工作，此前她曾在CNBC、CBS新聞、半島電視台和路透社工作。據悉，中國公民只能在駐中國的外國新聞機構擔任新聞助理，但不能進行獨立採訪報道。

對於范若伊一案，中國當局強調，她的合法權利得到充分保障，其家人已獲悉此事。但截至目前，當局並未公布對成蕾、范若伊的案件細節，以及二人是否涉及相同案件。

（綜合報道）