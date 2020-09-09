中國外交部回應成蕾被捕案　指其涉嫌危害國家安全

中國環球電視網（CGTN）澳籍記者成蕾（Cheng Lei）正被中方扣留。中國外交部發言人趙立堅9月8日在例行記者會上，指成蕾涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動。

德國之聲中文網8日報道，趙立堅在中國外交部當日舉行的例行記者會上指，成蕾涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動。英國廣播公司（BBC）同日的報道稱，趙立堅指中方已對成蕾採取強制措施，並已展開調查。

至於有關兩名澳洲駐華記者被中方調查一事，趙立堅指，中方有關部門在辦理一起案件的過程中，依法對兩名澳洲記者開展調查詢問工作，此舉屬正常執法行為，中方有關部門嚴格依法辦事。

趙立堅強調，中國堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變，中方始終歡迎包括外國記者，包括中國媒體僱傭的外國僱員依法依規在中國從事採訪報道工作，繼續為此提供便利和協助，並且依法保護新聞採編人員的合法權利。但新聞工作者有義務遵守中國的法律法規。只要遵守法律，依法依規進行報道，外國記者就沒有必要有任何擔心。

趙立堅又指，成蕾案正在依法偵辦過程中，其各項合法權益均得到充分保障。

澳洲SBS新聞9月9日報道，澳洲廣播公司（ABC）駐華記者伯特爾斯（Bill Birtles）與《澳洲金融評論報》（AFR）駐華記者史密斯（Michael Smith）在9月8日返抵澳洲。他們在離開中國前均被中國國安部門人員約見，最終在澳洲外交部的協助下獲准離開。AFR 8日報道，伯特爾斯與史密斯被要求回答與成蕾有關的問題。