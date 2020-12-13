【新冠肺炎】內地12日新增24宗確診　5宗本土病例中4宗在黑龍江

據國家衛健委周日（13日）通報，內地上周六（12日）新增24宗新冠肺炎確診病例，其中19宗屬境外輸入病例，5宗屬本土病例（黑龍江4宗，四川1宗）；無新增死亡病例。此外，上海新增1宗境外輸入的疑似病例。 另據新疆衛健委消息，新疆吐魯番市高昌區新增4宗無症狀感染者。

據早前報道，黑龍江東寧市上周四（10日）出現1宗確診病例後，當局按照市疫情防控預案立即轉入戰時狀態，提升管控措施級別。該市新冠肺炎疫情應急防控工作指揮部上周日（12日）發布通告指，嚴格控制人員出入，非必要不出城，學校、機構停課。

國家衛健委今天的通報指，新增的19宗輸入病例有10宗在上海，其餘還包括北京2宗，四川2宗，黑龍江1宗，江蘇1宗，山東1宗，廣東1宗，雲南1宗。新增無症狀感染者14宗（境外輸入9宗），當日轉確診5宗（境外輸入4宗）。

通報指，截至12日24時，內地現有確診病例306宗（其中重症病例6宗），累計治癒出院病例81785宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例86725宗，現有疑似病例2宗。尚在醫學觀察的密切接觸者7006人。

另據新疆衛健委最新通報，新疆吐魯番市高昌區新增4宗無症狀感染者。通報指，12日，吐魯番市高昌區在對重點人群進行定期核酸檢測中，發現1名陽性人員，經專家診斷為無症狀感染者。

吐魯番市疾控部門排查該患者的密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者，全部進行核酸檢測。其妻子、母親和1名同事核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷為無症狀感染者，其餘人員均為陰性。目前，4名無症狀感染者均已送至定點醫院進行隔離醫學觀察。

（綜合報道）