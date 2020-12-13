【新冠疫苗】張文宏：中國仍有半年至1年為世界重新開放做准備

12月12日，新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在其認證微博上發表題為《全球啟動疫苗接種計劃，疫情控制關鍵節點何時出現？》 他在文章中指出，中國疫情的最終控制取決於全球疫情的有效控制，中國仍有半年至1年的窗口期逐漸通過疫苗接種建立國家民眾的免疫優勢，同時按照全球對疫苗的需求，盡到大國義務，幫助國際上非疫苗生產國逐漸建立疫苗支持下的群體免疫。他還說，在中國實施普遍疫苗接種之前，強化抗疫和精准防控仍然是當下的選擇。

文章表示，2021年全球各國均會積極推動疫苗的接種，這幾乎成為制約新冠肺炎疫情能否控制的最關鍵因素，但考慮到醫療資源有限，明年在全球範圍內全面實現疫苗接種目標幾乎不可能。

張文宏文章說，根據科研團隊的仿真模擬，提出了兩種可能情況。其一，如果拜登提出的百天疫苗計劃順利實施，即發放1億劑疫苗(考慮到目前主流疫苗均需要兩劑，滿足5000萬人的接種需求)，並在100天內接種完畢，在5000萬人接受疫苗注射後，按照目前民調，剩余美國民眾的接種意願估計在50%左右，按照疫苗接種覆蓋結合強化防控策略，那麼在2021年6月底-7月初，疫情傳播的關鍵指數即R0值，可以降到 1以下（每個新冠感染者理論傳染<1人），此時疫情會出現拐點，就能逐漸達到疫情的基本控制; 但是，如果剩余民眾接種意願只有25%，則控制疫情的時間點很可能要推遲到明年（2021年）的秋季（9月份-10月份）。

世界各國疫苗逐步投入使用↓↓↓

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其二，如果拜登疫苗接種計劃的目標只能達到50%，即100天內只能發放5000萬劑疫苗，接種2500萬人，在這種情況下，如果剩余民眾接種意願超過50%，那麼疫情要到2021年8月底-9月初才能受控，如果接種意願不足25%，則疫情會一直拖到2022年春季。

張文宏表示，現在全球新冠肺炎的致死率在2.5%上下，在資源充足的情況下，新冠肺炎的致死率可降低到1%以下（比如中國和新加坡），美國當前的病死率為1.86%。對於醫療資源落後的國家，如果在沒有疫苗保護的情況下，強行開放和非疫苗保護下的群體免疫帶來的疫情蔓延，之後會形成的災難是無法忍受的。

張文宏說，中國的疫情控制最好，近期的疫苗接種壓力不大，但是中遠期的需求和急迫性非常高。所以從目前仿真模擬的情況來看，雖然疫苗在逐漸普及，全球哪怕是疫苗資源最豐富的的美國仍需半年至1年的時間才能實現疫情的完全控制，而中國疫情的最終控制取決於全球疫情的有效控制，因此，中國仍有半年至1年的窗口期逐漸通過疫苗接種建立中國國家民眾的免疫優勢，同時按照全球對疫苗的需求，盡到大國義務，幫助國際上非疫苗生產國逐漸建立疫苗支持下的群體免疫。

張文宏最後表示，在中國實施普遍疫苗接種之前，強化抗疫和精准防控仍然是當下的選擇。