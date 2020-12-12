新冠肺炎疫苗｜林鄭：倘緊急疫苗獲批　會與團隊第一時間接種

新冠肺炎疫情持續，世界各地對疫苗趨之若鶩，特首林鄭月娥昨日（11日）公布，本港在採購疫苗上有「突破性」進展，港府已跟兩間藥廠達成採購協議。她今日（12日）強調，採購到的疫苗在使用前仍需完成必須的臨床試驗和可供緊急使用的批准。 林鄭月娥表示，今早與專家顧問團會面，其後又主持了內部會議，政府會盡快成立統籌大規模疫苗接種計劃的專責小組。她又要指，「只要有任何一款新冠肺炎疫苗在香港核准作緊急使用，我和團隊會第一時間接種。」

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林鄭月娥昨天公布政府採購新冠肺炎疫苗的突破性進展，包括與兩間藥廠達成協議，首批疫苗最快下個月就可以抵港。她今日於其Facebook專頁中強調，確保疫苗安全有效是先決條件，因此採購到的疫苗在使用前仍需完成必須的臨床試驗和可供緊急使用的批准。

她又指，不論疫苗是來自什麼公司、用什麼技術、在哪裡生產，都必須經過專家按數據，以科學態度評估，確認安全方會使用；並引述世界衞生組織發布的短片，稱很多國家都對新冠肺炎疫苗有「緊急使用授權」的安排，但疫苗只會在完成第三期臨床試驗，讓監管機構已經掌握有關疫苗成效和安全性的數據，並確認疫苗生產方法和品質控制等符合要求後方會使用，之後亦會持續監察。

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林鄭月娥指專家所述，在現行的程序中，疫苗的安全性和有效性將得到保證。她認為正如專家所講，外間有很多關於疫苗的不確信息，「希望大家都傳遞以科學實證為本的資訊。」

她又稱今天早上與專家顧問團會面，其後又主持了內部會議，政府會盡快成立統籌這個大規模疫苗接種計劃的專責小組，推進昨天提到的跟進工作。她強調一如早前問責團隊鼓勵大家接種流感疫苗一樣，「只要有任何一款新冠肺炎疫苗在香港核准作緊急使用，我和團隊會第一時間接種。」

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