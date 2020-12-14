聯通山東客服發海報通紀念西安事變　引蔣介石「剿共」名言惹議

今年12月12日，是西安事變84周年。中國聯通山東客服為此發布了一張海報，紀念西安事變84周年，還用相對較大的字號寫了蔣介石堅持剿共的名言：「攘外必先安內！」 事件引起爭議，有網民批評中國聯通山東客服不學無術，胡亂引用。中國聯通山東客服此後就此道歉，表示深刻認識到了錯誤。

「抗日必先剿匪，攘外必先安內」是當年蔣介石的言論，其領導的國民政府堅持先剿共再抗日政策，最終因「西安事變」而中止。

12月12日，這句話與「緬懷革命先烈」、「銘記歷史」等一道出現在了中國聯通山東客服的紀念海報上。

對此，有網民指出，「這中國聯通山東客服的小編，壓根兒就沒有搞清楚西安事變是幹啥的。」

資料顯示，「攘外必先安內」最早出自北宋宰相趙普給宋太宗的奏摺，趙普當時表示，「中國既安，群夷自服。是故夫欲攘外者，必先安內」。

長期以來，中共多指，「九一八事變」後，中日矛盾上升，但國民黨卻實行不抵抗主義，蔣介石公開提出「攘外必先安內」，集中力量「剿共」和剪除其他異己。1936年12月12日，張學良和楊虎城為勸諫蔣介石改變「攘外必先安內」的既定方針、停止內戰、一致抗日，最終在西安發動「兵諫」。蔣此後決定和中共展開合作，一致抗日。

中國聯通山東客服相關人員12日下午就此事表示：「已經深刻的認識到了錯誤，還請給我們一次改正的機會，對不起。」

當日晚上，中國聯通山東客服又在其官方微博發布道歉聲明稱，「12月12日，我司客服微博中出現不當內容。在此向社會各界和廣大網友致以誠摯的歉意！對於社會公眾指出的問題，我們虛心接受並認真整改，對相關責任人員進行嚴肅處理。我們將深刻吸取教訓，強化內容審核和把關，堅決杜絕此類事件的發生。感謝網友和媒體的監督！ ​​​​」