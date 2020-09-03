第三批國家級抗戰紀念設施及遺址名錄公布　港澳各入選一處

今日（3日）是中國人民抗日戰爭勝利75周年紀念日，國務院發布通知，公布第3批80處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。 其中，香港的斬竹灣抗日英烈紀念碑和澳門的冼星海紀念館入選。這也是本港繼烏蛟騰抗日英烈紀念碑入選第2批名單後，再有紀念設施入選。

這份第3批80處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄，涵蓋內地26個省份和香港、澳門，以及緬甸、巴布亞新幾內亞、俄羅斯3個海外國家。其中甘肅、澳門是首度入選，亦首度有海外國家入選。這次名單加上2014年8月、2015年8月公布的第一、二批（分別為80處和100處），總共涵蓋內地28個省份的260處設施或遺址，但內地全部31省份中，西藏、青海和寧夏還未有設施或遺址入選。

▼ 港澳至今有3處紀念設施入選

香港此次入選的斬竹灣抗日英烈紀念碑位於西貢，是以標誌西貢居民與抗日歷史的密切關係。抗日戰爭期間，西貢起伏的山巒和眾多的海灣，掩護著港九獨立大隊的遊擊戰士，襲擊日軍。遊擊隊在多次突襲和搶救行動立下功績。

而本港前次入選的烏蛟騰抗日英烈紀念碑位於烏蛟騰烈士紀念園內。二戰期間，日軍曾在烏蛟騰圍剿游擊隊成員。戰後，村民在烏蛟騰建造抗日英烈紀念碑，以緬懷先烈。紀念碑刻有「浩然正氣」以紀念抗戰期間捐軀人士。

烏蛟騰抗日英烈紀念碑在反修例運動期間遭人破壞。（資料圖片）

2019年9月反修例運動期間，烏蛟騰抗日英烈紀念碑底部「浩然正氣」的刻字下方，遭人噴上「反送中列士」的字句，另一塊石碑則被人噴上「反送中」字樣，出入口的門柱亦被人塗污。

澳門此次入選的是冼星海紀念館。冼星海出生於澳門，是著名作曲家和鋼琴家，他1931年考入巴黎音樂學院，1935年回國後參加抗日救亡運動，創作大量戰鬥性的群眾歌曲，其作品《黃河大合唱》在抗戰時起到鼓舞作用，最廣為人知。

冼星海（1905－1945）。（資料圖片）

此次入選的海外紀念設施／遺址分別是緬甸的「仁安羌大捷紀念碑」、巴布亞新幾內亞的「中國抗戰將士和遇難同胞陵園」，以及俄羅斯的「中國東北抗日聯軍教導旅與紅軍遠東第2方面軍第88獨立步兵旅英烈紀念設施」。

國務院在今次通知中指出，各地區、各有關部門要進一步加強抗戰紀念設施、遺址的保護管理，做好抗戰史料文物和英烈事蹟的發掘整理、宣傳陳展工作，廣泛組織開展群眾性拜謁、參觀活動。

通知續指，要教育引導廣大群眾特別是青少年充分認清日本法西斯侵略者犯下的罪行，牢記中華民族抵禦侵略、奮勇抗爭的歷史以及中國人民為世界反法西斯戰爭勝利作出的巨大民族犧牲和重要歷史貢獻，學習宣傳抗日英烈的英雄事蹟，大力弘揚偉大的民族精神和抗戰精神，進一步增強民族凝聚力、向心力，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

（綜合報道）