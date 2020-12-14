美將用衛星監測湄公河上游大壩　中國外交部：反對惡意挑撥

英媒《路透社》報道，美國國務院資助的「湄公河大壩監測」（Mekong Dam Monitor）項目周一（14日）啟動，將利用衛星監測中國在湄公河上游瀾滄江的大壩水位。報道指，該項目將加深中美在東南亞地區的角力。 中國外交部發言人汪文斌稱，中方歡迎域外國家提出建設性的意見，但堅決反對惡意挑撥，並將為六國共同應對旱澇災害，促進可持續發展作出更大的貢獻。

「湄公河大壩監測」（Mekong Dam Monitor）項目12月14日啟動。（網上圖片）

汪文斌介紹，中方自上月起向湄公河國家提供瀾滄江全年水文信息，瀾湄水資源合作信息共享平台也於近日開通運行。瀾湄六國更通過水資源合作聯合工作組機制，及時通報水電站重大調度情況，分享有關數據，瀾湄水資源合作領域的信息透明度不斷提升。

瀾滄江水電站建成以來，通過雨季蓄洪、旱季放水，有效避免下泄流量大起大落的情況。國際科學界和湄公河委員會均認為，瀾滄江梯級電站有助保持湄公河流量穩定，行利於湄公河國家的防汛和抗旱工作。

老撾首都萬象，一名漁夫在湄公河上捕魚。（新華社）

瀾湄合作以來，中國助柬埔寨、老撾和緬甸編制流域綜合規劃和灌溉規劃，積極協助下游制定防洪減災預案，向緬甸、老撾等下游國家輸送瀾滄江的水電能源，幫助下游國家培訓水利人才並開展水利水電開發，對促進水資源的可持續利用，造福沿岸各國人民作出實實在在的貢獻。

汪文斌表示，中國近年與湄公河國家不斷推進瀾湄水資源合作，取得許多進展，包括信息共享合作不斷深化，上游水電站充分發揮調峰補庫的作用，以及在瀾湄水資源合作中持續取得實質性的成果，充分體現瀾湄國家間水資源合作所取得的成績。他強調，中方堅決反對惡意挑撥，將堅定不移推進瀾湄水資源合作。