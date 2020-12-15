「華龍一號」核反應堆10月試驗時異常一度停運　未造成放射性釋放

上月27日，「華龍一號」全球首個核反應堆、中核集團福清核電廠5號機組首次併網成功，發出第一度電。經現場確認，該機組各項技術指標均符合設計要求，機組狀態良好，創造了全球第三代核電首堆建設的最佳業績。 不過，生態環境部網站近日發布國家核安全局在本月初的通報，指出福清核電廠5號機組曾於10月27日執行蒸汽排放連鎖檢查調試試驗期間，主蒸汽管道壓力出現震盪，觸發機組自動停止，定性為一宗0級運行事件。

上月27日，華龍一號全球首堆，即中核集團福清核電廠5號機組首次併網成功，發出第一度電。（澎湃新聞）

通報指，事件期間，福清核電廠5號機組反應堆正常「自動停堆」，安注系統動作符合設計要求，人員操作未見明顯重大異常。事件未造成放射性釋放，未對人員和環境安全造成不良影響。

通報又指，國家核安全局於11月9日至13日派出專家赴福清核電廠現場，對事件展開獨立調查，要求福清核電廠對所轄機組二迴路主蒸汽管道疏水管線相關設備的可靠性開展研究，採取必要的監測措施等。

據介紹，所謂「自動停堆」，即核電廠運行時發生設計規定的異常情況時，會觸發保護系統動作導致控制棒下落使反應堆停運。

據早前報道，華龍一號是中核集團研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果。華龍一號設計壽命為60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，採用「能動和非能動」相結合的安全系統、雙層安全殼等技術。

（綜合報道）