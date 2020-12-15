民政部：新冠肺炎康復者出院三個月內禁止進入兒童福利機構

中國民政部官網14日（周一）發布兒童福利機構疫情防控指南，規定新冠肺炎康復者出院未超過三個月的，禁止進入兒童福利機構。

指南規定新冠肺炎康復者出院未超過三個月的，禁止進入兒童福利機構。圖為早前北京新發地相關新冠肺炎患者從首都醫科大學附屬北京地壇醫院出院。（中新社）

新發布的防控指南中，明確了八種人員禁止進入兒童福利機構。除確診或疑似病例密切接觸人員、無症狀感染者或與無症狀感染者密切接觸的，以及14天內來自疫情中高風險地區或境外人員等情況外，指南特別提出，新冠肺炎康復者出院未超過三個月的，同樣在禁止進入機構情況內。

指南還規定，即便經過消毒和健康碼等核驗，外來人員原則上不被允許進入兒童生活區域（含兒童教室、康復室、治療室、居室等）。確因工作需要必須進入兒童生活區域的人員（消防、衛生健康、民政等部門業務檢查人員、設施設備維修人員等），應做好消毒措施，在相關人員陪同下方可進入。全程不得直接接觸兒童。

此外，在兒童福利機構內居住的工作人員，應盡量減少不必要的外出，需外出的應辦理書面請銷假手續。工作人員離開本地市的，應當向機構報備相關情況。工作人員非必要不到中高風險地區，從中高風險地區返回的，需經病毒核酸、血清抗體檢測，並隔離觀察14天無異常後方可返崗。

（綜合報道）