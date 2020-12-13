新冠肺炎｜成都女拒隔離帶行李箱翻牆逃跑　遭警員用防暴叉制伏

四川成都市郫都區近日出現新冠肺炎確診本土個案，當局隨即採取各種封鎖措施。12日（上周六），一名女子拒絕隔離，拿着行李箱試圖翻過封鎖圍板逃跑，最終該名女子被警員制伏並帶走處理。

逃跑的女子被制伏及帶走（點圖放大）：

內媒報道指，郫都區犀浦街道一名女子翻越圍欄試圖離開住宅區，其後遭到市民阻攔斥責：「疫情這麼嚴重還鬧，口罩也不戴」。該女子在現場大聲辱罵市民及疫情防控人員，現場民警勸說無果後，將其制伏後帶走。目前，犀浦街道一個社區已調整為中風險地區。

從網傳影片所見，該女子踩上木椅，先將行李箱搬過圍板，自己再爬過去。期間，女子拒絕戴上居民提供的口罩，而面對圍觀市民指摘和阻止時，女子情緒相當激動，大聲回罵，質問為何不准她離開。警員到場後將女子制伏在地，其後又用防暴叉將女子控制在一張椅子上，待其情緒稍為平伏後帶走。

13日（周日），據內媒報道，該女子已被重新送回當地並單獨安置在一個旅館房間內。

網民熱議：

「一定要嚴懲，這個只顧自己自私的人，不配合工作就算了。還想跑。工作人員那麼辛苦。一點都不體諒別人。」

「都好好的配合，我們終會挺過去的。」

「壞了我們郫都區的名聲，給郫都區丟臉。」

（綜合報道）