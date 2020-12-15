【新冠疫苗】與王毅通電話　土耳其外長稱將緊急採購中國疫苗

土耳其外長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）同中國國務委員兼外長王毅通電話時表示，土方認為中方的新冠肺炎（COVID-19）疫苗安全有效，已宣布將從中國緊急採購，願就此同中方加強合作。

中國國藥集團的新冠滅活疫苗等產品9月6日曾亮相中國服貿會。（AP）

據中國外交部官網12月15日消息，王毅14日應約同查武什奧盧通電話。查武什奧盧祝賀中國成功控制疫情，讚賞中方在疫苗研發方面取得的成就。並表示希望以2021年土中建交50周年為契機，進一步與中方深化合作，提高雙邊關係水平。

王毅指出，今年以來，中土攜手抗擊疫情，在醫療物資提供、抗疫經驗分享、新冠疫苗三期臨床試驗等方面開展合作。土方決定採購中國疫苗體現了對中方的信任。中方願依法依規向土方提供必要協助。雙方要隆重紀念兩國建交50周年，深化政治互信和各領域合作，推動中土關係邁上新台階。

雙方還提及反恐問題，王毅表示，中土在打擊恐怖主義、維護國家安全穩定方面有共同關切。雙方要反對將反恐問題政治化、工具化和在反恐問題上搞「雙重標準」。「東伊運」是聯合國安理會認定的國際恐怖組織，打擊「東伊運」是各國的國際義務。中方願與土方更深入開展反恐合作。

查武什奧盧稱，在反恐問題上，土耳其也是受害者。土方反對一切形式的恐怖主義，也反對將反恐問題政治化，將嚴格遵守認定有關國際恐怖組織的聯合國安理會決議。土方不會允許任何人破壞中國的主權和領土完整。

因中國在疫苗研發方面進展迅速，已有多個國家率先使用中國國產疫苗。比如，阿拉伯聯合酋長國12月9日成為首個正式批准一款中國新冠疫苗的國家；10日，中國疫苗抵達埃及開羅國際機場；13日，巴林國家衛生監管局正式批准中國國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗在巴林王國註冊上市。

此外，菲律賓政府疫情應對主要負責人、疫苗主管卡利托·加爾維茲（Carlito Galvez Jr）表示，希望與中國科興生物（Sinovac Biotech）達成協議，購買2,500萬劑新冠疫苗。

中國駐菲律賓大使黃溪連12月10日曾透露，中國疫苗企業一直積極開展新冠疫苗研發工作，國藥、科興和康希諾的4支進入三期臨床實驗的疫苗進展順利。目前共接種了超過6萬名受試者，無一例嚴重不良反應，表現出良好的安全性和有效性。

這些疫苗的三期臨床試驗正在阿聯酋、巴西、印尼、秘魯、阿根廷、巴基斯坦等10多個國家開展，接種人群樣本涵蓋了125個國籍，有的已經或即將結束，數據已提交監管機構進行上市審批。

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