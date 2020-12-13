政壇諸事町︳李梓敬引戰批拒接種中國疫苗　袁國勇躺着也中箭

港府上周宣布已成功引入新冠肺炎疫苗，分別來自內地科興生物藥廠及上海復星醫藥所引進的美國輝瑞與德國BioNTech共同研發疫苗。特首林鄭月娥在記者會指，料政府為市民接種疫苗時，不會披露來源，又在記者會上指疫苗事宜不應政治化。不過，對於有人質疑內地疫苗成效時，自封KOL的新民黨李梓敬就在facebook撰文，批評拒絕接種中國製疫苗的「小黃人」，應將家中Made in China的產品全部丟棄，「跟住再掉埋自己」，指因為他們自己亦是「Made in China」。 李梓敬之後又發帖，張貼政府抗疫專家、港大微生物學系講座教授袁國勇曾指自己在疫苗面世初期不會接種的報道，並在帖文呼籲網民留言，「寫四個字比佢。」不過該報道為今年5月的事，當時袁國勇回應美國總統表示將準備好疫苗，指疫苗必須有效而且安全，所以他會等到疫苗接種一年後，了解可能發生甚麼副作用才考慮接種；而李梓敬亦無明言批評袁國勇，更無提及張貼與拒接種中國疫苗有關。

袁國勇5月在電視節目受訪時，被問到當時美國總統特朗普稱年底前會準備好疫苗，是否代表大家是否可以放鬆。他當時回應指，大家應記住，疫苗必須要有效而且必須安全，所以即使有疫苖出現，他亦會等到疫苗接種一年後的某個時間，了解可能發生甚麼副作用。

袁國勇解釋，新冠病毒並非流感，而流感疫苗已存在了很長時間，故我們可預期會有甚麼副作用，但對全新的冠狀病毒疫苗所知甚少，因此才最好稍等片刻。他指自己在等待接種疫苗期間，會依靠口罩自保。其實，袁國勇在防疫上態度一向相當保守。他曾在電視節目中，建議市民食用水果前，先用熱水沖洗、浸泡，以殺滅水果上的微生物及病毒。

至於李梓敬指不願接種中國疫苗者應將家中中國製物品丟棄，引來支持者留言表示認同，但亦有不少網民留反諷，調侃問他為何仍使用facebook，因為facebook是美國產物；亦有人反駁指，自己有權選擇是否接種疫苗，無需要丟棄家中產品，反問他為何想法「咁白痴」，亦有不少人指自己並非Made in china，而是由父母所生，或者在香港出生。

指袁國勇防疫建議不及強制檢測 惟袁七月已倡議

另外，李梓敬近日亦曾發帖攻擊袁國勇，張貼他對市民如廁時的防疫建議，例如沖廁前加入洗潔精等，批評袁國勇說：「搞咁多嘢，強制檢測啦！專家！」而李本月初曾張貼內地防疫專家鍾南山的言論，指香港當務之急是進行全民檢測，切斷感染源。

不過翻查資料，袁國勇早於七月已建議政府當局考慮進行全民檢測，並提到需要在四日內完成，否則無法截斷傳播鏈；特首林鄭月娥亦曾解釋，認為全港強制檢測不可行，要從科學、證據方面好好衝量，指如果真的「封城」，所有人都不能進出起碼4至8個星期，反問香港人能否生存、是否全部靠政府養，希望提出的人自己先解答清楚。

之後政府推出自願性普及檢測計劃時，袁國勇亦陳力挺有用，至後來成效強差人意亦曾力挺聊勝於無，並建議推出有病徵者強制檢測，後來政府亦有推出此措施。