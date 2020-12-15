【新冠肺炎】四川航空飛行員確診　曾赴綿陽江油參加300人婚宴

據四川省衛健委通報，四川昨日（14日）新增6宗新冠肺炎確診個案，5宗屬於境外輸入，1宗為本地感染。 其中1宗境外輸入個案為四川航空國際貨運航班飛行員，上周六（12日）曾自駕至綿陽江油參加300人的婚宴，昨日（14日）在成都就醫後確診感染。目前，當局已經封閉該飛行員在成都居住的小區，並對綿陽江油婚宴的相關人員進行逐一排查隔離。

四川航空一名國際貨運航班飛行員確診新冠肺炎。（網上圖片）

26歲的男性患者，是四川航空國際貨運航班飛行員，他11月29日從美國洛杉磯飛抵成都後進行核酸檢測，結果呈陰性，隨後集中隔離。12月9日執行成都-濟南-成都任務後，繼續隔離至12月12日。12月12日，他自駕赴綿陽江油參加300人的婚宴。昨日（14日），在成都就醫後，核酸檢測陽性，於晚上10時22分被確診為新冠肺炎輸入性個案。

有網民觀察該名飛行員的行程後發現，其從美國返回成都後並未執行14天的隔離觀察，對此表示質疑。但實際上，民航局發布的《運輸航空公司、機場疫情防控技術指南（第六版）》中提到，「對於任務期間嚴格按照指南防控要求做好個人防護，且未在境外過夜的機組人員，免於集中或居家隔離，可繼續執勤；對於曾在境外過夜的機組人員，境外期間需嚴格執行封閉管理，入境核酸檢測陰性後，免於集中或居家隔離，可繼續執勤，期間所有機組人員需進行健康狀況監測，有異常情況及時上報」。

目前，該飛行員在成都市金牛區居住的小區已經封閉，小區亦已通知全員做核酸檢測。他在綿陽江油參加婚宴的鉑金巴登酒店也已經封閉，22名密切接觸者已經接受集中隔離醫學觀察。另外，他曾入住的仁壽縣黑龍灘長島洲際酒店、英迪格酒店都已經採取相應管控和全面消殺處置。

截至今日（15日）12時，江油已採集核酸樣本289人，環境樣本95份。已出91人的核酸檢測報告，均為陰性。

（綜合報道）