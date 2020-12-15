農業農村部：長江退捕漁民23.1萬人　漁船漁民退捕基本完成

農業農村部周二（15日）舉行新聞發布會，長江辦主任馬毅表示，目前沿江10省（市）共核定退捕漁船11.1萬艘、漁民23.1萬人，漁船漁民退捕基本完成，長江「十年禁漁」取得階段性成效。

馬毅指出，「一江兩湖七河」和332個水生生物保護區重點水域，共有建檔立卡漁船8.4萬艘、漁民18萬人，已全部提前退捕上岸；各省（市）自主確定的其他水域，共有建檔立卡漁船2.7萬艘、漁民5.1萬人，已提前完成今年退捕任務，剩餘1599艘、3072人將按計劃於明年底前完成退捕。

漁船漁民退捕基本完成。（中新社）

對於漁民安置保障問題，馬毅表示，農業農村部會同財政部、人力資源和社會保障部出台系列指導性文件，加大統籌力度。截至本月4日，中央財政原計劃安排的92億元（人民幣，下同）補助資金全部撥付到位，各地落實資金114.6億元。

截至本月11日，通過發展產業、務工就業、扶持創業和公益崗位安置等措施，各地累計落實社會保障21.8萬人，幫助16.5萬人實現轉產就業。其中，重點水域落實社會保障17.2萬人，占應納入社保人數的99.9%，落實轉產就業12.9萬人，佔需轉產就業人數的99.1%。同時，積極幫助漁民解決上學、看病、住房等實際困難，確保上岸有出路、就業有門路、生活有保障。

當局助漁民解決上學、看病、住房等實際困難，確保生活有保障。（中新社）

農業農村部會同公安部、市場監管總局和交通運輸部等相關部門，開展兩個專項整治行動，加強日常執法監管，清理涉漁「三無」船舶。自6月底以來，沿江執法機構累計查處非法捕撈案件7160宗，清理取締「三無」船舶3.2萬艘，查獲涉案人員7999人。

目前，各地正組織開展「四清四無」（清江、清湖、清船、清網，無捕撈船舶、無捕撈網具、無捕撈漁民、無捕撈生產）大排查，從周三（16日）起部際協調機制將組織禁捕退捕工作大督查和「四清四無」情況水上大排查，確保各項目標任務按期高質量完成。

（新京報）