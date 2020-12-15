習近平《求是》刊文：引領世界經濟走出困境　共同戰勝困難

12月16日出版的第24期中共黨媒《求是》雜誌，將發表中共中央總書記、國家主席習近平的重要文章《共擔時代責任，共促全球發展》。文章表示，面對經濟全球化帶來的機遇和挑戰，正確的選擇是充分利用一切機遇，合作應對一切挑戰，引導好經濟全球化走向。

文章強調，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，為世界經濟增長提供強勁動力，促進商品和資本流動、科技和文明進步、各國人民交往。把困擾世界的問題簡單歸咎於經濟全球化，既不符合事實，也無助於問題解決。

文章指出，當前最迫切的任務是引領世界經濟走出困境。世界經濟長期低迷，貧富差距、南北差距問題更加突出。究其根源，是經濟領域全球增長動能不足、全球經濟治理滯後、全球發展失衡三大突出矛盾沒有得到有效解決。

文章指出，既要有分析問題的智慧，更要有採取行動的勇氣。第一，堅持創新驅動，打造富有活力的增長模式；第二，堅持協同聯動，打造開放共贏的合作模式；第三，堅持與時俱進，打造公正合理的治理模式；第四，堅持公平包容，打造平衡普惠的發展模式。

文章指出，中國的發展關鍵在於中國人民在共產黨領導下，走出一條適合中國國情的發展道路。這是一條從本國國情出發確立、把人民利益放在首位、改革創新、在開放中謀求共同發展的道路。中國的發展是世界的機遇，中國是經濟全球化的受益者，更是貢獻者。

文章強調，人類文明進步歷程從來沒有平坦的大道可走，人類就是在同困難的鬥爭中前進。遇到困難時不要埋怨自己、指責他人、放棄信心、逃避責任，而是要共同戰勝困難。