習近平《求是》撰文：提升法治促進國家治理體系和治理能力現代化

中共中央總書記、國家主席習近平日前在《求是》雜誌發表了題為 《推進全面依法治國，發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化中的積極作用》的文章。文章表示，要推進全面依法治國，提升法治促進國家治理體系和治理能力現代化的效能。

文章強調，要推進全面依法治國，發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化中的積極作用。文章指，要堅持全面依法治國，夯實中國之治的制度根基，要提高黨依法治國、依法執政能力，用法治保障人民當家作主，堅持和完善中國特色社會主義法治體系，更好發揮法治對改革發展穩定的引領、規範、保障作用，建設高素質法治工作隊伍。

文章指，要堅持頂層設計和法治實踐相結合，提升法治促進國家治理體系和治理能力現代化的效能；要加快建立健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。要加強對法律實施的監督，努力提升執法司法的質量、效率、公信力，更好把社會主義法治優勢轉化為國家治理效能。

文章強調，各級領導干部必須強化法治意識，帶頭尊法學法守法用法，做制度執行的表率；要加大全民普法工作力度，弘揚社會主義法治精神，增強全民法治觀念，完善公共法律服務體系，夯實依法治國社會基礎。要堅持依法治國和以德治國相結合，把社會主義核心價值觀融入法治建設，努力形成良好的社會風尚和社會秩序。