鍾南山等三人獲理大頒榮譽博士學位　以表揚醫療等領域成就

內地抗擊新冠肺炎疫情多時，中國工程院院士鍾南山被認為是防疫工作其中一位關鍵人物。香港理工大學周二（15日）宣布，鍾南山以及香港交易及結算所有限公司主席史美倫、復旦大學校長許寧生三位傑出人士獲頒榮譽博士學位，以表揚其在醫療及公共衛生、金融、科研、教育等領域的卓越成就和對社會所作出的重大貢獻。

史美倫、許寧生、鍾南山（左至右）三人獲理大頒榮譽博士學位。（理大官網截圖）

公開資料顯示，鍾南山為廣州醫科大學內科教授、呼吸疾病國家臨床研究中心主任、世界衛生組織新冠疫情應對專家組成員、中國工程院院士；史美倫為香港交易及結算所有限公司主席、香港上海匯豐銀行有限公司非執行主席、國際證券交易所聯會董事、香港行政會議非官守議員；許寧生則為復旦大學校長、中山大學前校長、中國科學院院士及發展中國家科學院院士。

理大校董會主席林大輝博士表示，他謹代表校方向鍾南山院士、史美倫女士及許寧生院士致以衷心祝賀，並熱烈歡迎他們成為理大一份子，形容三人在各自專業領域取得超凡成就，令人衷心敬佩。

香港理工大學。（網上圖片）

林大輝續指，三人對國家和社會作出無私和偉大貢獻，理大同人不僅引以為傲，並以他們作為最佳榜樣。校方期盼與三人加強合作，攜手帶領理大在香港和內地取得更佳的成績，為國家和香港未來發展以及人民的福祉作出更多的貢獻。

理大校長滕錦光則表示，三人的追求和成就充分體現了理大校訓「開物成務，勵學利民」所包含的價值觀，又提到即將過去的2020年是尤其困難的一年，未來世界仍將面對社會、經濟和健康等多方面的挑戰，三人為改善人類生活、推動社會進步而鍥而不捨的精神，必將鼓勵他們勇敢地面對各種挑戰，在培養人才、探求知識、技術創新、服務社會等方面尋求新的突破。

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（綜合報道）