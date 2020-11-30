內地「演員」質疑鍾南山「治好過幾個人？」　微博遭禁言15日

自稱「演員」的微博用戶「沈佳欣」日前發文質疑中國工程院院士鍾南山「在這次疫情都做了什麼貢獻」，隨後引起網民憤怒。 稍後，新浪微博官方指沈佳欣的賬號「惡意營銷」，將其禁言15天。

沈佳欣於27日在個人微博上發文稱：「敢問鍾院士，這次疫情，你整天忙在鏡頭一線，有什麼研究成果，發明什麼藥？治好過幾個人？提出過什麼合理化建議？你在武漢一共待過幾天？您在這次疫情都做了什麼貢獻？」

該文發出後，馬上引起許多網民關注，紛紛批評沈佳欣「炒作、博眼球」。隨後，微博官方指沈佳欣的賬號「惡意營銷」，並禁言其15天。

沈佳欣在微博上擁有126萬名粉絲，其簡介中寫明是中國內地流行樂女歌手演員、華誼兄弟旗下藝人超話主持人，代表作有《七月七日晴》。不過，網上搜尋卻未發現有該藝人的信息和作品。

另外，華誼兄弟在11月28日在微博發聲明稱，沈佳欣與華誼兄弟無任何關係，同時表示鍾南山院士是中國抗擊非典（即沙士，SARS）和新冠肺炎疫情的領軍人物，也是共和國勛章的獲得者之一，華誼兄弟「堅決抵制為博熱度肆意污衊詆譭英雄模範的任何無良炒作行為」。

今年2月，廣東曾有一名男子因在微信朋友圈辱罵鍾南山，後被當地警方處以行政拘留15日。