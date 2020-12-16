印媒：解放軍在中印邊境地區建造新直升機場

中印邊境對峙仍在持續，雙方軍隊不斷增兵、部署武器。印媒報道稱，解放軍在中印邊境的阿克賽欽地區建造了新的直升機場。

當地時間12月15日，《今日印度》（India Today）稱，過去9個月以來，解放軍一直在不斷改善其在中印邊境的基礎設施。《今日印度》表示，衛星圖像顯示，中國在阿克賽欽建造了直升機場。

據稱，該直升機場與印度的道拉伯格玉爾地空軍基地（daulat beg oldie，DBO）相對，高16,700英尺，非常接近實際控制線（LAC）及255公里的一條公路。這條公路與實際控制線平行，將印度拉達克列城（Leh）連接到DBO空軍基地，對印度具有戰略意義。

解放軍在中印邊境建造直升機場↓↓↓

報導說，最新衛星圖像表明，直升機場區域已於2019年8月指定，準備工作於2019年10月開始。

《今日印度》說，衛星圖像表明，直升機機場直到2020年4月初停止建設。2020年5月之後，工作又穩步進行，當時觀察到推土機忙於平整該區域並清理周圍環境，過去三個月以來，機場建設工作仍在快速進行。

報導說，衛星圖像顯示，直升機場的跑道長度可能為1000米，但是，可能是由於冬季的緣故，跑道只有700米進行了平整工作。

報導又指，在機場可能配備空中交通管制員的主樓後面，解放軍已開始為指揮與控制中心修建地下建築。報導稱，衛星圖像表明，該地下建設已於今年8月中旬開始。

解放軍裝備單兵外骨骼運送物資畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

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另據印度亞洲通訊社（ANI）12月10日報道，知情人士稱，印軍正對130萬戰鬥部隊進行重新調整部署，這是一次重大軍事舉動，預計將使印度國防軍為真正意義上的兩線作戰做好戰前準備。

《印度斯坦時報》12月13日還稱，印軍部隊已獲授權將彈藥儲備水平從之前的「應對10天激戰」提高至「應對15天激戰」，以確保能夠應付潛在的對巴基斯坦和中國「兩線戰爭」。

針對中印邊境局勢，中國外交部發言人華春瑩12月10日表示，中印邊境地區發生的有關事態是非曲直十分清楚，責任完全在印方。中方一貫嚴格遵守中印兩國簽署的協議協定，致力於通過談判協商解決邊界問題，致力於維護邊境地區的和平安寧。