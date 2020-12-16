中國「探索二號」科考船返航　其搭載潛水器創8天12潛次新紀錄

據央視16日消息，在經歷了50天的海上航行和在太平洋馬里亞納海溝的科學考察作業後，「探索二號」科考船日前結束科考任務，開始返航。其搭載的「深海勇士」號潛水器創8天12潛次新紀錄。

公開資料顯示，「探索二號」是中國首艘全數配備國產化科考作業設備的載人潛水器支持保障母船，由一艘海洋工程船歷經一年半時間改造而得。

6月28日，「探索二號」抵達三亞崖州灣科技城南山港，正式入列。（新華社）

該船總長87.2米，滿載排水量6,800噸，配置兩台全迴轉舵槳和兩台艏側推，採用全電力推進，續航力大於15000海里。

科考設備方面，「探索二號」裝備100噸A架及深潛器布放回收裝置、全海深多波束、深海地質、光電及CTD（温度鹽度探測儀）絞車等系統。

船內設有多個深海移動實驗室，覆蓋地質、化學、生物等各專業方向，可同時搭載60名科考隊員開展海試任務。

就在11月13日，「奮鬥者」號和央視牽頭、聯合多家機構研製的深海視頻着陸器「滄海」號及「凌雲」號在馬里亞納海溝開展聯合作業，在全球首次實現萬米洋底的超高清4K電視直播。

「探索二號」返航畫面（請點擊大圖瀏覽）↓↓↓

據瞭解，「探索二號」科考船此次遠赴馬里亞納海溝，同時搭載了萬米載人潛水器「奮鬥者」號和4,500米載人潛水器「深海勇士」號。

此次作業，「深海勇士」號完成了2020年度第100潛次科考任務，創造了8天12潛次的下潛作業新紀錄，平均水下時間8小時27分。如此高頻次下潛在國際上屬首次。「深海勇士」號由中國自主研發。

中國在深遠海研究領域持續深入。「蛟龍號」載人深潛器目前已經突破7,000米級下潛深度；中國自主研發的水下無人裝備多次下潛到萬米水下；2017年在馬裏亞納海溝成功投放深海海底地震儀，使中國成為世界上首個獲取萬米級海洋人工地震剖面數據的國家。

目前，除中國外，美國、法國、俄國、日本等多個國家都在加緊步伐進行海洋深入探索。