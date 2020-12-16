中俄《相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭協定》延期十年

據《人民日報》消息，經中俄兩國元首批准，12月15日，國務委員兼國防部長魏鳳和同俄羅斯國防部長紹伊古簽署了《關於延長2009年10月13日〈中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定〉有效期的議定書》。兩國國防部長並為此於12月15日舉行視頻會議，強調兩軍願在此基礎上加強務實合作，進一步充實雙邊關系內涵。

魏鳳和表示，《議定書》的簽署是中俄兩軍持續深化務實合作的重要標志，體現了中俄新時代全面戰略協作伙伴關系的高水平和特殊性，必將促進兩國和兩軍關系進一步向前發展。同時，表明了中俄兩國致力於共同維護全球戰略穩定的決心，為維護國際軍控體系、維護世界和平與安全注入了正能量。

國務委員兼國防部長魏鳳和同俄羅斯國防部長紹伊古舉行視像會議。（人民日報）

紹伊古表示，俄中簽署《議定書》有利於進一步深化兩國的全面戰略協作。在全球軍控體系遭遇破壞的背景下，俄中雙方在通報彈道導彈和航天運載火箭發射方面繼續加強合作與協調，有利於共同維護全球安全和戰略穩定體系。

中俄於2009年10月13日簽署了《中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於相互通報發射彈道導彈和航天運載火箭的協定》，該《協定》將於2020年12月16日到期。根據雙方簽署的《議定書》，《協定》有效期延長10年，自2020年12月15日生效。