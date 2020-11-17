【金磚峰會】普京：俄羅斯新冠疫苗或將在中國和印度生產

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月17日在主持第12次金磚國家領導人會晤時表示，俄羅斯新冠疫苗「衛星V」（Sputnik V）或將在中國和印度生產。

這次峰會以視像會議形式召開，俄羅斯是輪值主席國。俄羅斯衛星通訊社報道，普京在會上表示，俄羅斯直接投資基金（RDIF）與印度和巴西夥伴已簽署有關開展「衛星V」疫苗臨床試驗的協議，與中國和印度醫藥企業則簽署有關在兩國境內設立俄羅斯疫苗生產中心的協議。他稱，這不只為滿足兩國需求，還將為滿足第三國需求生產。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2020年11月17日以視像形式主持第12次金磚國家領導人會晤（Reuters）

普京：應建金磚國家疫苗研發中心

普京又稱，應該加快組建金磚國家疫苗研發中心，為疫苗大規模生產和廣泛使用共同努力，俄方願意在疫苗生產和使用過程中對金磚國家夥伴提供協助。

中國國家主席習近平也有在會上發言，他強調金磚國家要通過協商和談判化解分歧，反對濫用國家安全之名行保護主義之實，強調利用疫情「去全球化」只會有損共同利益。

根據克里姆林宮之前發布的消息稱，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非領導人將在會議上討論金磚國家框架內合作的現狀和前景，就國際和地區問題交換看法等，並會為11月21日至22日的二十國集團（G20）峰會討論有關立場事宜。