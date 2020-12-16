解放軍攻防演練曝光　再引台媒「武統」猜測

兩岸關係持續緊張，解放軍軍機繞台頻率不斷增加，此外，大陸近期軍事訓練頻繁，引台媒解讀是劍指台灣，更有台媒體人揣測大陸或將在2021年「武統」台灣。

台媒稱，解放軍軍機繞台次數明顯增加並「逼近」台灣。（台灣國防部）

12月14日，台灣資深媒體人唐湘龍在一檔政論節目上表示，近日解放軍72集團軍合成旅巷戰演習證明，對岸釋放的軍事鬥爭訊息越來越多，而且針對性越來越明顯，動作也越來越大。唐湘龍同時表示，解放軍軍機近期天天抵近台灣，比軍演更加「驚悚」。他稱，擔心2021年會是兩岸「和統」和「武統」對決元年。

唐湘龍所指的軍事演習是指解放軍第72集團軍在11月份開展的城市巷戰演習。值得注意的是，在此次演習中，解放軍分成紅藍兩軍。紅軍為進攻方，有兵力230人和30輛坦克步戰車和破障車，有着兵力優勢和裝甲優勢。藍軍為防守方，共70人，坦克步戰車6輛。從兵力到裝甲車數量，紅軍數倍於藍軍，但最終攻防戰結束時，雙方損失均慘重，並總結了經驗教訓。

72集團軍巷戰演習畫面（請點擊大圖瀏覽）：

儘管沒有具體指名演練目標，但台灣媒體認為，此舉就是劍指台灣。唐湘龍表示，大陸「對台灣的壓迫性動作越來越頻繁」。他稱，此次解放軍巷戰演習，就是在回應台灣所稱的「反登陸」。

此外，引人注意的是，12月16日上午，在大陸國台辦的記者會上，新華社記者提問，在當前兩岸關係形勢下，大陸是否可能推出《國家統一法》，對此國台辦既未否認也未正面承認。對於大陸官方媒體發問，分析人士認為，這極有可能是官方有意「放風」。這一提問不禁引發關於大陸將加速兩岸統一的猜想。