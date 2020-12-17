嫦娥五號返回艙貼滿暖包引網民熱議　保溫原因同呢樣嘢有關

載有月球土壤樣本的嫦娥五號返回器周四（17日）凌晨返抵地球，在內蒙古四子王旗着陸。工作人員在現場搬運作業時，有網民發現，返回艙全身上下都貼滿類似暖包的東西，「還穿上了兩層厚棉衣。」 相關照片在網上瘋傳並引起熱議。中國航天科技集團其後確認，貼在嫦娥五號返回艙上的就是用於保溫的暖包。

嫦娥五號返回艙全身貼滿被稱為「禦寒恩物」的暖包。（微博圖片）

據悉，着陸地點內蒙古四子王旗當時氣溫為零下20攝氏度，而嫦娥五號返回器着陸時正值凌晨，為給它保溫，防止剩餘燃料被凍住，避免增加後續處置的難度，地面回收人員為返回器穿上了兩層厚棉衣，最外層還套上了迷彩外罩。

至於返回艙外為何貼上暖包，央視在直播時也有介紹稱，這是因為返回艙內部的推進劑還有剩餘，擔心凍住後不好排出，所以貼暖包暫時保暖。

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網民熱議：

「高端的設備，往往只用最樸素的保溫方式。」 「可可愛愛，還有腦袋以及小耳朵。」 「北方還是比廣寒宮冷一些，秋衣秋褲安排上。」 「有一種冷叫媽媽覺得你冷。」 「對面接它的人員衣服上寫的是『搜救』，它是被救援對象哈哈。」

值得一提的是，這次嫦娥五號返回地球後，除了貼暖包一事引起網民討論，一隻路過的「神秘動物」也受到關注。央視公布的嫦娥五號返回器着陸相關畫面顯示，當時一隻小動物從返回器前跑過，十分搶鏡。有網民猜測這隻小動物是狐狸或搜救犬，亦有網民開玩笑稱，「難道是嫦娥五號把玉兔帶回來了？」

月球探測器嫦娥五號在11月24日凌晨升空，12月1日深夜成功着陸月球上最大月海（月面低窪平原）「風暴洋」北部的呂姆克山脈附近，順利完成月球表面自動採樣，並按預定形式將樣本封裝保存。經過複雜的返航過程，嫦娥五號返回器終在周四凌晨將約2公斤的月球土壤樣本帶回地球。

（綜合報道）