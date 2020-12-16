嫦娥五號返回器搜索人員將首用外骨骼　可抱逾百斤設備雪地中行走

內地媒體早前報導指，嫦娥五號返回器將於周四（17日）凌晨1時32分至2時07之間 ，降落在內蒙古四子王旗。 據悉，搜索返回器時，執行搜索回收任務的工作人員將首次應用人工外骨骼，操作員能抱起上百斤設備在雪地中行走。

根據央視軍事微博12月15日披露，在嫦娥五號返回艙搜索任務中，需要率先抵達現場的空中分隊，首次裝備了人工外骨骼，讓每個人可以攜帶設備重量提升一倍。

嫦娥五號返回器搜索首用外骨骼（請點擊大圖瀏覽）↓↓↓

此外，空中分隊還配備了無人機，地面分隊首次應用跟圖系統等裝備，在以往車載電台的基礎上，加裝了高增益電台天線。

其實，人工外骨骼不久前還用於軍隊裝備。12月9日，軍事報道稱，在海拔5000米的西藏阿里地區，解放軍邊防士兵裝備了全新的「單兵外骨骼」。

從官方發布的影片中可以看出，這款單兵外骨骼小巧輕便，在高原地區揹着巨大行囊的情況下，完全沒有影響士兵的行進速度。

根據資料顯示，該外骨骼系統總重小於五公斤，穿戴後人體最大承重可達70公斤，行走時可為肩部減重30%，站立時肩部減重50%，快速穿戴時間小於兩分鐘，快速解脱小於30秒。根據穿戴裝備的戰士反饋，在背上20公斤的物資後，重量全部由外骨骼承擔，不會下到身體上。

解放軍裝備單兵外骨骼畫面（請點擊大圖瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

類似的外骨骼在今年8月份的時候就已經亮過相。在當時的報道中，一名解放軍女護士在裝備外骨骼之後，能夠輕鬆地揹着140斤重的傷員跑動。

據悉，投入使用的外骨骼由中國兵器工業208研究所研究設計，該研究所成立於1960年，隸屬於中國兵器裝備集團公司，為中央直屬科研事業單位，是國家唯一的輕武器專業研究所。

近日根據中國兵器工業208所官方消息，國產外骨骼裝備首次在高原部隊試用，並且在基層部隊獲得了較好的反響，第1批訂單已經裝備完畢，後續大規模訂單正在預定中。