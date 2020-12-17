中國探月工程總師吳偉仁：中國2030年前在月球南極建設科研基地

17日，中國月球採樣返回任務嫦娥五號成功，探月「繞、落、回」三步走多年計劃收官。 新華社同日刊登了對中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁的專訪。吳表示，下一步，中國會在2030年之前，在月球南極建設科研基地。

嫦娥五號任務是中國探月工程三步走的收官之戰。吳偉仁表示，在整個工程中，中國發揮了新型舉國體制，「沒有克服不了的困難」，沒有跟在別人後面亦步亦趨，嫦娥五號任務使用的就是特色的「中國方案」。

嫦娥五號返回器攜帶月球樣本返回地球↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

吳偉仁又表示，未來中國將立足于全月面到達。他說，中國將在月球南極研制建設一個科研站。

吳偉仁指，月球的正面和背面是14天白天、14天黑夜，沒有連續的日照，一些儀器設備就不能連續工作，而在月球南極南緯89度，則可能存在連續180多天的光照。他說，如果中國在月球南極建設一個科研站，將可以長時間對地球進行大動態、全方位、穩定的觀察。

他表示，2030年之前，中國將在月球南極建設一個科研站基本型，隨著後期科研站規模的擴大，可以在月球上進行蓋房子、打磚、3D打印等工作；同時，也可以在月球上開採礦物，這都是未來發展的方向。

吳偉仁指，以後還可以借助月球做跳板，前往更遠的深空、更遠的星球。

嫦娥五號月球採樣畫面↓↓↓

當談及對年輕一代航天人有怎樣的期許，吳偉仁表示，探月工程團隊中，年輕人貢獻很大，希望很大，年輕人發展的勢頭也很好。他希望能夠有更多的年輕人參與這個隊伍，為國家的發展做出貢獻。

談及對中國航天事業的未來的期待，吳說，「我們國家的航天事業從跟跑、並跑到走向部分領跑，是很不容易的。在實施過程中，即使有困難、有問題、有挫折，我們前進的步伐沒有中斷。我對中國航天的發展，對我們國家成為航天強國，成為航天世界的領頭羊，我們也充滿信心。」

中國探月工程副總指揮吳艷華在17日的新聞發布會上介紹，此次任務的成功，意味着嫦娥五號探測器實現了中國開展航天活動以來的五個「首次」，即首次地外天體的採樣與封裝、首次地外天體上的點火起飛精確入軌、首次月球軌道無人交會對接和樣品轉移、首次攜帶月球樣品以近第二宇宙速度高速再入返回、首次建立中國月球樣品的存儲、分析和研究系統。