中美海上軍事安全會議未如期舉行　中國海軍：美方沒遵守共識所致

美國軍方當地時間12月16日對外表示，中國未出席原定當月14至16日舉行的海上軍事安全磋商視頻會議。美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）對此評論稱，這「再次說明中國不尊重其達成的協議」。 中國海軍新聞發言人劉文勝12月17日回應稱，會議未能如期舉行的原因是美方沒有遵守雙方共識，責任完全在美方。

據悉，此次會議源於中美兩國《海上軍事安全磋商協定》的規定，該協定於1998年簽署，是中美兩國軍方最早的正式溝通機制之一。由於疫情影響，今年的磋商原計劃在線上舉行。

美軍印太司令部司令戴維森稱「中國不尊重其達成的協議」。（資料圖片／美國國防部）

劉文勝指出， 11月18日，中方向美方提供了關於此次會議議題和安排的中方建議。但美方執意強推其單方面議題設想、任意壓縮年度會晤時長、改變年度會晤性質，甚至在雙方尚未就議題達成一致的情況下，企圖強壓中方參會。

劉文勝稱，美方這些不專業、不友好和不具建設性的做法，體現了美方一貫的霸凌作風，違反國際慣例，損害中國海軍與印太總部之間的信任。中方高度重視中美海上軍事安全磋商機制，願繼續就會議有關事項與美方保持溝通。

他還說，希望美方切實尊重《協定》內容，不要合則用、不合則棄，動輒指責他人，推卸自身責任，真正與中方相向而行，盡早就有關問題與中方達成一致，推動會議順利舉行。

中國外交部發言人汪文斌同日也回應稱，中美兩軍尚未舉行2020年中美海上軍事安全磋商機制有關會議的責任完全在美方。美國軍方有關的指責完全站不住腳，也不負責任。