中芯等企業被美列入實體清單　商務部：將採取措施維護華企權益

美國商務部將包括中國最大晶片製造商中芯國際在內的數十間中國企業，列入實體清單，指有證據顯示中芯與中國軍工企業有連繫。 中國商務部周六（19日）回應稱，美國再次動用國家力量打壓中國企業，中方對此堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

商務部新聞發言人表示，美方泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施對他國企業、機構和個人持續進行打壓，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。

發言人稱，中方再次敦促美方停止單邊主義、霸凌主義的做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇，多做有利於中美兩國經貿合作、促進全球經濟恢復發展的事。

美國商務部之前的聲明指，有證據顯示中芯等企業與中國軍方產業有關，因此該部門旗下的產業與安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）會禁止中芯接觸美國的關鍵促成技術。

根據商務部規定，中芯國際被列入貿易黑名單後，美國出口商向對方供應特定技術產品前，須向華府申請許可。對象產品包括小於10納米、利用先進技術節點的製造半導體產品，而有關申請將以被拒絕為大前提，阻止這些關鍵促成技術用於支持中國軍民結合的企圖。