國家電網：電力供應形勢嚴峻　湖南進入「戰時狀態」力保民生用電

湖南、江西、浙江等省份近日陸續發布有序用電或限電通知，令民眾正常生活秩序受到影響。國家電網網站周六（19日）發布消息稱，近期在大範圍寒潮影響下，採暖用電負荷加速釋放；疊加國民經濟持續向好、電力需求快速上升因素，多地電網面臨用電高峰考驗。 國家電網指出，目前電力供應形勢嚴峻，國網湖南電力已全面進入「戰時狀態」，會全力保證全省民生用電需求。

內地多地市民近日紛紛在網上反映限電為工作和生活帶來不便，例如有民眾反映因寫字樓停電，需爬2、30層樓上班；有公司職員到了吃午飯時間，卻發現餐廳因停電而歇業。

國家電網透露，數據顯示，國家電網經營區域全社會用電量同比增速均已恢復到歷史同期較高水平，11月份全社會用電量5050億千瓦時，按年增長9.1%，增速創27個月以來新高，預計12月份到明年初全社會用電量將繼續保持較快增長。

其中湖南因氣溫驟降、居民取暖、工業用電量大幅攀升等多重因素疊加，電網最大負荷達到3150萬千瓦，創冬季用電負荷歷史新高。國家電網表示，國網湖南電力全面進入「戰時狀態」，配合政府部門開展有序用電工作，合理安排電網調度，組織工業負荷和部分商業負荷採取錯峰生產、避峰讓電等措施；同時積極協調上級調度和外省電力，優化水電生態流量管理，全力保證全省民生用電需求。

受持續低溫雨雪天氣影響，江西電網用電負荷也急劇增長，連續五天最高用電負荷同比增長34％。國家電網稱，為充分釋放各行業可調節負荷資源，國網江西電力在12月15日邀約112.2萬戶居民客戶，開展居民需求響應工作。當日17時至18時，25.1萬戶居民客戶通過短時關閉空調、電熱水器等大功率用電設備，降低電網高峰負荷15.15萬千瓦。

（國家電網網站）