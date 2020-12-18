內地多省限電影響民生經濟　發改委解畫：工業快速恢復增用電需求

湖南、江西、浙江等省份近日陸續發布有序用電或限電通知，令民眾正常生活秩序受到影響。國家發展改革委周四（17日）回應指，工業生產快速恢復拉動用電增長、極寒天氣，以及外受電能力有限和機組故障增加電力保供困難，是今次電力供應偏緊的原因。國家能源局同日表示，將採取四方面措施保障電力供應，包括部署煤炭安全穩定供應工作。

針對電力供應偏緊，湖南長沙等多地近日已啟動有序用電工作，當局倡議省內各類工商企業要主動錯峰生產，關閉非必要的景觀亮化設施，居民、黨政機關、企事業單位盡量不在高峰負荷時段用高耗能電器。江西發改委則決定周二（15日）起每日早晚高峰段實施可中斷負荷，並啟動有序用電工作。浙江則要求有關單位辦公區域氣溫降至攝氏3度或以下時方可開空調等，且設置溫度不得超過攝氏16度；部分地區對企業生產進行限電。

多地市民近日紛紛在網上反映事件為工作和生活帶來不便，例如有民眾反映因寫字樓停電，需爬2、30層樓上班；有公司職員到了吃午飯時間，卻發現餐廳因停電而歇業。

湖南一間工業車輛生產企業的員工表示，他們已好幾年未遇限電情況，因應白天電力供應不足，辦公場所原則上不在白天開空調，公司亦在周三（15日）起將生產時間調整到晚上9點至凌晨5點。

另一間工業園區的負責人則表示，園區企業自上周末起限電，用電量得以下降兩至三成，並強調很多企業在年底正全力生產，故限電一定程度上影響了企業的設備運行、訂單交付。

另有企業負責人認為，由於今年受到疫情衝擊，是特殊年份，故應盡量避免實行「簡單化、一刀切」的措施，免令生存本就艱難的中小企業雪上加霜。

據國家發改委解釋，一些地方電力供應偏緊是有多重原因所致。首先，工業生產快速恢復拉動用電增長，其中湖南11月份規模以上工業增加值同比增長7.4%，1至11月份同比增長4.3%，較全國平均高2%；江西11月份規模以上工業增加值同比增長7.9%，1至11月份同比增長4%，較全國平均高1.7%；浙江11月份規模以上工業增加值同比增長11.9%，位居全國第五，1至11月份同比增長4.8%，更是是全國平均的兩倍多。

然後，本月以來湖南、江西受強冷空氣影響，氣溫異常偏低，由於這些地區主要以電力採暖，故進一步加劇電力消耗。最後，湖南外受電通道能力600萬千瓦、江西外受電通道能力260萬千瓦均已全部送足，而煤電因長期高負荷運行故障風險增加，湖南嶽陽電廠、寶慶電廠機組近日相繼故障停運，導致102萬千瓦電力供應受到影響。至於浙江電力供應目前能夠保障全省電力需求，惟為了促進節能減排，部分地方採取了限制電力消費的措施。

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目前，國家發改委已會同有關部門和電力企業，積極採取措施切實保障電力需求，並將繼續指導各地和電力企業做好電力供應保障各項工作，提高發電能力，優化運行方式，多渠道增加電煤供應。

國家能源局則將採取四方面措施保障電力供應，包括督促電網企業優化運行方式，加強輸變電設備運維管理，挖掘跨省跨區聯絡線送電潛力；督促發電企業將保供任務責任落實到人，加強機組運行維護工作，確保機組穩發穩供；部署煤炭安全穩定供應工作，切實做好今冬明春煤炭穩定供應；督促各地區電力主管部門落實應急預案，做好防範應對低溫雨雪冰凍災害準備，指導電力企業做好搶修復電應急準備，同時密切跟蹤電力供需形勢，壓實地方主體責任等。

（新華網）