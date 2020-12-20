四川智障女童懷孕揭母女遭性侵　兩名八旬漢分別判監11年及1年半

四川省廣安市鄰水縣兩河鎮一名13歲智障女童早前被發現懷孕5個多月，警方查出該女童遭到一名84歲老漢多次性侵。近日該老漢遭判監11年。 警方在調查過程中，又意外發現同為智障的女童母親也遭到當地另外一名八旬老漢性侵。

涉案13歲智障女童和她的父母。（《看看新聞》）

案情顯示，2019年2月、3月份，84歲被告人汪習清在明知被害人周風（化名）未年滿十四歲，精神智力發育遲滯的情況下，在一處房屋內多次與周風發生性關係並致其懷孕。近日，鄰水縣人民法院一審宣判，被告人汪習清犯強姦罪，判處有期徒刑11年，剝奪政治權利二年；其同時賠償周風5.1萬餘元（人民幣，下同）。

內媒報道又指，周風因精神障礙，患有精神分裂症，2020年6月至今一直在廣安市武勝縣一家精神病院接受治療。

此外，周風的母親汪某妹同樣患有精神發育遲滯，無性防衛能力。在警方調查周風強姦事件過程中，當地另一名82歲老年男子代明均作為疑犯，被傳喚到公安機關接受調查。代明均供述了公安機關尚未掌握的其強制猥褻汪某妹的事實。

2019年10月，鄰水縣法院公開開庭審理了該案。鄰水縣檢察院指控：在2019年，代明均先後三次在路上將汪某妹攔下進行強制猥褻。鄰水縣法院判決：代明均犯強制猥褻罪，判處有期徒刑一年六個月。

（綜合報道）