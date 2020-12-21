廣東多市停電登熱搜　廣州居民喊苦　深圳居民反問：甚麼停電？

內地用電負荷屢創新高，多個省份相繼限電。廣東省廣州、東莞、深圳、中山、佛山、惠州、珠海等市部分區域周一（21日）凌晨更是突然停電，另因水泵、手機發射站等均斷電，網絡、手機訊號和食水也中斷，微博上一片哀嚎，有網民表示，事後致電供電局服務熱線查詢，對方承認電網故障，惟官方尚未通報事件。 惟《香港01》記者透過網絡詢問多名廣州和深圳市民，家住廣州天河區的Shirley、深圳市南山區的小明，都表示未有受停電風波影響。廣州白雲區的子維說，他家附近沒停電，但有聽說該區其他地方停電，其在蘿崗區的朋友今天受影響無法返工。另外5名受訪者則直呼，他們完全沒聽說深圳停電。

家住羅湖區從事傳媒工作的小瀚，接受01記者訪問時反問記者「甚麼停電？」，在記者一番解釋後，他表示「問了一下公司兩個住羅湖的同事，也都沒有停，應該是個別小區吧」。住南山區的阿悅也問：「昨晚深圳有停電嗎？哪裏的消息？可以發給我看看嗎？」

家住深圳寶安區的Kenny則「糾正」記者：「昨晚是廣州停電了」。

▼ 不少受影響住戶在微博發布停電照片

住深圳龍華區的小曹、住廣州番禺區的「七仔」同樣表示對停電一事不知情。「七仔」說，「就是停個電而已，沒甚麼大不了的呀」。

廣州白雲區的子維則表示，雖然他家附近沒有停電，但聽說該區其他地方停電，其在蘿崗區的朋友今天更受影響要在家辦公。他說，自己一大早看到停電的事情登上了微博熱搜，「但我甚麼感覺都沒有，我都好想知道真相」。

湖南、江西、浙江等省份近日都有限電措施，影響日常生活（點擊大圖）：

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廣州居民：20年首遇停電

根據微博消息，廣東省無預兆大停電，令部份地區有小混亂，醫院、老人院、學校宿舍均受影響；此外，停電波及多地基站發射站，令手機網絡訊號被斷。有廣州居民在網上指，自己近20年來未遇過停電。還有人表示當時正在洗澡，全身剛搽上沐浴露後就停電，非常狼狽。

根據網民所述，有些地區停電時間不長，約數分鐘便恢復，也有部分地區停電持續數十分鐘。也有網民表示，自己家只是停了1秒就恢復供電。

（綜合報道）