【觀察】中芯國際被列美實體清單　中國會對美報復嗎？

12月19日，美國商務部工業與安全局（BIS）再次將77個實體列入所謂的「實體清單」，其中，包括中國重要晶片生產企業，中芯國際集成電路製造有限公司（簡稱中芯國際）及其附屬公司，59家中國企業、大學和個人遭到美國製裁。中國的晶片產業可能遭受再次打擊。

12月20日，中芯國際對此作出回應表示，被列入「實體清單」後，儘管對中芯國際短期運營及財務狀況無重大影響，但對10nm及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。另據中芯國際聯合首席執行官、執行董事梁孟松透露，目前中芯國際7nm製程技術的開發已完成，5nm和3nm的製程技術也處在最關鍵的時期，目前只待進口EUV光刻機的到位。美國此次將中芯國際列入「實體清單」將可能使本已鬆動的光刻機進口洽談再次延緩。

美國商務部將中芯國際列入實體名單，使得中國進口高端光刻機的計劃再次受阻。中芯國際７nm以下製程晶片的量產可能延後。（視覺中國）

路透社評論認為，這是可能美國總統特朗普（Donald Trump）鞏固其對華強硬政策遺產的最新努力。

12月19日，美國商務部以「在中國境內侵犯人權；支持南海島礁軍事化以及在南海非法的海洋權益主張；購買原產於美國的產品以支持中國人民解放軍項目，以及參與竊取美國貿易機密」為由，將中芯國際及其附屬公司列入「實體清單」。根據美國相關法律法規的規定，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向中芯國際供應產品和技術。

然而，在目前美國政府反華政策日益加強的情況下，這種所謂的出口許可審批幾乎是不可能通過的。美國商務部會採取「推定拒絕」的審批政策進行審核；同時該公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。在中芯國際7nm晶片製程工藝取得突破，即將開始風險量產的關鍵時刻，美國再次精準出手。

早在2020年9月份，美國政府其實已經對中芯國際施加了出口限制。美方無端認為出口給中芯國際的設備存在用於軍事的風險。因此，包括中芯國際在上海、北京、天津、深圳、寧波等地，以及意大利分公司和合資公司都遭到美國政府的出口限制。

受該出口限制令的影響，供應商若想繼續給中芯國際供貨，需要向美國政府申請出口許可證。中芯國際的供應鏈安全其實已經被切斷，並已經威脅着中國的生產晶片生產能力。荷蘭ASML公司作為全球唯一的高端晶片EUV光刻機制造商，也因美國的出口禁令無法按原有合同向中芯國際供貨。

對此，中國一方面在加速自主研發高端光刻機，另一方面也在積極與美國，以及相關公司進行斡旋。進入11月底，隨着特朗普在美國大選中敗選，新一屆的美國拜登（Joe Biden）政府即將上台，美國各個科技企業和荷蘭的ASML公司對美國禁令的執行也出現鬆動，部分晶片和相關零配件開始陸續變相出口給中國。

而在中國方面，目前中芯國際在28nm、14nm、12nm及n+1等製程技術上均已進入規模量產階段。7nm技術的開發在2021年4月即將進入風險量產。一旦美國在新舊政府交接時放鬆對出口的限制，荷蘭的ASML公司利用這個窗口期，高端晶片所需的EUV光刻機運到中國，中芯國際就可以突破美國的部分「封鎖」，實現7nm製程技術晶片的初步量產。中國高端晶片的斷供危機將會緩解。

中國政府正在舉全國之力攻關晶片製造和高端光刻機技術，並且通過系統優化、發展5G技術、雲計算等方式用低製程晶片的組合應用，減少對於高端晶片的依賴。（視覺中國 ）

然而，此次美國商務部將中芯國際列入「實體清單」，則無異於將此前對中芯國際的臨時性出口限制加以「轉正」，固定在相關法律程序中，至少在短期內無法因為美國新舊政府的交接，在政策執行層面放鬆對中國的封鎖。特朗普政府其實是在自己的反華政策拖延時間。

因此，「實體清單」對於中芯國際的盈利和運營本身並沒有什麼實質性的影響。中芯國際股價在19日政策出台當天經歷了一輪恐慌下跌，暴跌1.77%之後，12月21日隨即又出現了企穩反彈。

真正受影響的將是中國未來晶片產業的發展，以及中芯國際長期的經營發展。對於在短期內，美國新一屆政府將放鬆對華「遏制」的希望正在越發渺茫。特朗普正在給自己的「政治」遺產修建「防火牆」，即使新一屆政府希望修改，也將陷入為期漫長「聽證」、「辯論」和沒完沒了的「黨爭」。

而對於長期來看，特朗普對於中國的「封鎖」和各類禁令，遲早將被新一屆政府廢棄，並且被各大美國科技公司所「突破」。因為，沒有人能夠長期拒絕中國巨大市場的誘惑，尤其是在新冠肺炎疫情導致全球市場萎縮的背景下，一旦把中國逼迫得過於急切，中國還真有可能在技術路線和市場生態上另闢蹊徑，就如同中國人在5G技術、大型計算機，以及新能源汽車上做的一樣。目前中國已經將「強化國家戰略科技力量」、「產業鏈供應鏈自主可控」作為國家戰略的首要問題來對待。

此外，12月19日中國政府也針對性地發佈了《外商投資安全審查辦法》，正所謂「以其人之道，還其人之身」，對影響或者可能影響中國國家安全的外商投資，中國政府也將進行安全審查。中國的報復可能即將到來。