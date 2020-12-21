長征八號運載火箭即將首飛　三大看點惹關注

長征八號運載火箭將於12月底發射升空，有傳將於12月22日擇機發射。作為長征系列的新成員，「長征八號」按照模塊化、系列化、組合化的思路研製，充分吸收在役和新一代運載火箭研製成果，具有良好的繼承性、經濟性、先進性和適應性，進一步完善新一代運載火箭型譜，以滿足未來中低軌高密度的發射任務需求，其中有三大看點備受關注。

首先，長征八號運載火箭是無毒無污染的「綠色」火箭，是基於新一代低温綠色環保液體推進劑發動機和模塊化箭體結構研製而成的新中型運載火箭。與以往研製的「長征系列」火箭相比，「長征八號」以液氫、液氧為推進劑，燃燒後生成水，真正實現無毒無污染零排放；以液氧煤油模塊和液氫液氧模塊的組合替代常規的有毒推進劑，燃料燃燒產生的推力十分巨大，保證發射過程的環保、高效。

其次，運載能力適應太陽同步軌道。「長征八號」的700公里太陽同步軌道運載能力可達4.5噸，有效填補新一代運載火箭的能力空白，同時兼顧近地軌道和地球同步轉移軌道發射能力，進一步完善中國運載火箭型譜，滿足航天后續發射任務的需求。

第三，商業航天發射市場。近幾年，在國際航天發射市場中，國際商用運載火箭的競爭日趨激烈。「長征八號」具有低成本的特點，在電氣、結構等方面利用開展低成本設計的同時，通過開展垂直起降研究，實現可重複使用，更是實現低成本的重要途徑，幫助中方在商業航天發射市場佔據一塊重要的陣地。

值得一提的是，「長征八號」採用可回收式設計，以實現芯一級和固體助推器的回收為例，可以極大地減少火箭發射的成本，同時大大縮短發射周期。長征八號運載火箭副總設計師吳義田曾稱，「長征八號」是一款性價比優、易用性好、安全性高的運載火箭，目標是在國內外的航天發射市場內佔據一席之地。