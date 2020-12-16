長征八號遙一運載火箭首次亮相　月底擇機發射

據中國國家航天局消息，12月16日，長征八號遙一運載火箭在海南文昌航天發射場完成技術區相關工作後，垂直轉運至發射區，計劃於12月底擇機實施飛行試驗任務。

12月16日，中國國家航天局消息稱，當日上午8時20分，承載着長征八號遙一運載火箭的活動發射平台，駛出發射場垂直測試廠房，經兩個多小時平穩行駛，安全轉運至發射區。

後續，火箭將加註推進劑，按計劃實施發射。另有網傳消息稱，預計長征八號發射時間為12月20日中午，地點為文昌發射中心201工位發射塔架。 ​

長征八號是一型兩級液體捆綁式運載火箭。全箭總長50.3米，芯一級直徑3.35米，二級直徑3米，火箭起飛質量約356噸，最大可以將5噸的有效載荷送入700公里太陽同步軌道。

和不少長征火箭一樣，長征八號火箭也捆綁了火箭助推器，以提高運力。該火箭捆綁了2個2.25米直徑液體助推器，各採用一台120噸級推力的YF-100發動機。

長征八號火箭項目負責人宋徵宇曾介紹稱，長征八號是為滿足商業航天發展需要研發的新型中型運載火箭，該型火箭主要用於填補中國太陽同步軌道3噸至4.5噸運載能力的空白，併兼顧近地軌道和地球同步轉移軌道發射能力，具有發射成本適中、發射周期更短、適應多個航天發射場條件的特點。」

「長征八號具備較強的國際競爭力，在商業衛星發射市場前景客觀。」他說。