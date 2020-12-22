解放軍075型二號兩棲艦傳將試航　美國戰艦據稱總數比中國少37艘

美國緊盯中國海上軍力發展，最新報吿稱，中國戰艦總數超過美戰艦37艘。與此同時，中國075型兩棲攻擊艦最新消息曝光。

綜合12月22日消息，最新衛星圖及網傳照片顯示，075一號艦停泊在面向南海的海南三亞海軍基地。該基地正在增建兩座可容納航母的乾船塢。

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同時，075二號艦最新照片在網絡上流傳。有軍事觀察人士據中國海事局發布的最新航行警吿預測，075二號艦將於12月22日試航。最新航行警吿顯示，當日試航船為H24，而此前075首艦試航時，航行警吿上顯示的為H23。

排水量達36,000噸的075型兩棲攻擊艦，可搭載包括直-9、直-10、直-18、直-20在內的各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。

除075兩棲攻擊艦外，中國海軍也在發展其他戰艦，這引發美國方面的高度關注。美國議會調查局在近日發布的報吿中稱，過去15年間，中國海軍戰艦增加117艘，與此同時美軍戰艦則減少了112艘。截至目前，中國海軍戰鬥艦共計333艘。而美軍擁有的戰鬥艦共計296艘，比中國少37艘。該報吿還指出，美軍的戰鬥艦數量包括輔助艦和支援艦，但中方的數字則不包含上述艦艇。

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報吿預測，到2040年的20年間，中國還將增加4艘航空母艦、6艘彈道導彈潛艇、10艘攻擊用核潛艇等共計94艘戰鬥艦。