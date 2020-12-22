非洲豬瘟｜內地再投放3萬噸中央儲備肉　生豬存欄已恢復至9成以上

內地的華商儲備商品管理中心周一（21日）發布關於中央儲備凍豬肉投放的通知稱，定於周四（24日）組織開展中央儲備凍豬肉投放競價交易，投放數量3萬噸，將是今年第37次投放，年內累計投放量將達65萬噸。對上一次投放在上周四（17日），投放量為2萬噸。

11月豬肉價格下降12.5%

據內媒早前報道，12月15日，國新辦舉行發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉介紹，11月份，全國居民消費價格按年下降0.5%，按月下降0.6%。在食品煙酒價格中，豬肉下降12.5%，糧食上漲1.4%，鮮果上漲3.6%，鮮菜上漲8.6%。

內地早前受非洲豬瘟影響，豬肉市場價格曾居高不下，生豬供應亦一度不足。（資料圖片）

付凌暉指出，豬肉價格的下降，一個原因是由於今年以來生豬生產恢復，產能在增加，供給得到了提升；另一個原因，是去年同期基數比較高。他表示，元旦、春節兩節臨近，季節性的需求在增加。但是總的來看，國內生豬產能的恢復，豬肉價格大幅上漲的條件和基礎是不具備的，價格保持穩定是有支撐和條件的。

此外，在12月15日的生豬生產形勢新聞通氣會上，農業農村部畜牧獸醫局副局長魏宏陽提到，目前生豬的市場供應逐月改善，截至11月底，全國生豬存欄和能繁母豬存欄均已恢復到常年水平的90%以上。根據前期生豬生產恢復情況判斷，2021年元旦春節期間生豬出欄量將比上年同期增加3成左右，豬肉價格不會高於上年同期水平。

（綜合報道）