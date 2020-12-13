新冠肺炎｜黃岡居民網購帶病毒豬肉竟被公司要求辭職　官方道歉

湖北省疫情防控指揮部近日發布通報，武漢發現1份巴西進口的冷凍豬小里脊肉檢測結果呈陽性。黃岡市黃州區24戶居民通過網絡平台採購了同批次的凍肉，被當地公安處以每人200元（人民幣，下同）的罰款，更有居民表示其後相關消息傳到所屬公司，因此被公司要求辭職，事件引起廣泛關注。 當地政府12日表示，對這些居民處理不當，表示歉意；又表示此前曾對這些人做出行政處罰，包括200元罰款，現在予以撤銷。

武漢發現1份巴西進口的冷凍豬小里脊肉檢測結果呈陽性。黃岡24戶居民通過網絡平台採購了同批次的凍肉，被當地公安處以每人200元（人民幣，下同）的罰款。（網上圖片/示意圖）

據早前報道，黃岡市黃州區24戶居民通過美團優選平台網上採購了上述同批次的進口冷凍豬小里脊肉。這24戶居民需自費承擔核酸檢測費用並落實居家隔離措施。

其中一名居民以「大地蒼穹」的網名在網絡上表示，由於買的里脊肉包裝簡單，沒有標籤標籤表明是進口貨還是本地貨。他於11月21日購買，22日就已食用。12月8日晚上接到當地防疫中心電話通知去做核酸檢查，全家每人需支付180元。「大地蒼穹」表示自己一家四口就得花七八百元，這錢出不起。檢測方隨後就表示寫個欠條就可以做，之後24戶人的檢測結果都是陰性。

「大地蒼穹」表示，未料到檢測方竟然將他接觸過附帶新冠病毒豬肉的消息公布到了其所在公司和孩子的幼兒園，導致見到他們的人就像見了鬼一樣躲避。更誇張的是，所屬公司竟然以電話通知他們夫妻倆寫辭職報告。他又質疑，涉事的凍肉能到市場上賣，為什麼就不能買呢？買的人犯法，那賣的人呢？

12月12日，湖北省黃岡市黃州區人民政府網站發布《關於黃州區居民網購涉疫進口冷鏈食品後續處置情況的通報》，通報指出，對24名居民處理不當，深表歉意。對個人所作行政處罰，包括200元罰款予以撤銷。

（綜合報道）