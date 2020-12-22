捲入性騷擾案2年首開腔回應　央視前主持朱軍：清者自清相信法律

央視前著名主持人朱軍被電視台實習生弦子指控性騷擾，事隔兩年後，朱軍首度在微博上發聲，堅稱自己是清白的，並批評在毫無證據的情況下展開私刑的做法。

綜合媒體12月22日報道，朱軍22日在微博上發文說，「這兩年多我承受了巨大恥辱，一直未發聲因我堅信清者自清，相信法律。」他強調，自己從未觸碰過原吿一分一毫，並希望「毫無證據的就給人處以私刑，到我為止，不會成為社會慣例」。

12月22日，微博名為「一位有點理想的記者」在微博上就朱軍與弦子的案件進行了詳細的梳理和調查，除了實地走訪當年案發現場外，該記者更是記錄了朱軍首次就此案的相關回應。

而朱軍在深夜也轉發該記者的微博並發表上述言論。在「一位有點理想的記者」採訪中，朱軍明確表示在案發前完全不認識弦子，包括案發當天也不認識，之所以不回應，是被紀律要求所限制，其次，朱軍雖然承認可能對弦子說過一句「你長得很像我太太」的話，但朱軍表示這只是為了緩解氣氛，也否認與弦子有肢體接觸，包括在當時被警察找上門時，朱軍仍然不知道發生了什麼事情。

最後，朱軍自認是受害者，也表態相信法律遲早會給自己一個清白，至於庭審情況，朱軍以不公開審理的因素拒絕了透露。

不過，在弦子和朱軍兩人的筆錄中，兩人對於事情經過的說法迥然不同，弦子表示朱軍對其猥褻過程從開始到結束持續了整整40分鐘至50分鐘，途中，有兩位工作人員、兩位觀眾以及鬱鈞劍和其團隊先後進入，每次有人進入，朱軍就暫停，人一走就繼續。但朱軍的說法是兩人只是聊天，沒有發生任何肢體接觸，跟沒有發生所謂的性騷擾。

上述記者也首次曝光了當時的案發現場，案發現場是位於中國央視老台的K127號化妝間，從記者提供的照片來看，該化妝間兩面都是鏡子，沒有任何遮擋物。據悉，化妝間並非朱軍一人獨用，包括大門在使用期間也不能完全關閉，而平時房間裏有人化妝時，房門也是一半遮掩一半打開。

朱軍涉性騷擾案的案發現場（點擊大圖瀏覽）：

因此有人質疑公開的場合，那麼朱軍是如何在多人先後進出的情況下，做到沒有露出絲毫痕迹，而對弦子進行45分鐘的「性騷擾」呢？上述記者採訪了其中一位目擊者，對方則表示完全沒有發現朱軍有任何行為上的不妥。

對此，朱軍性侵案當事女生通過其個人微博「弦子與她的朋友們」發布最新消息稱，性騷擾發生的時候，只有節目製片人、朱軍助理和兩位觀眾進入過化粧間，四十分鐘裏，很長一段時間是朱軍在利誘試探她。

她還表示，朱軍公然轉發一篇證人撒謊、事實撒謊、他本人撒謊、公然指控其和爆料人麥燒是境外勢力的文章，稱被社會性死亡的是自己。「我們在18年出來發聲時，遭遇的是媒體禁言、匿名電話威脅、身邊人施壓，是你在主動索起訴我和麥燒名譽侵權索賠65萬後，這件事才被允許一定範圍的公開報道。這麼多年，我們為此影響了工作、為官司付出了巨大的代價。」

她強調，「無論是法庭還是講述，我都不會放棄，既然朱軍願意出來發聲，希望你至少做到本人到庭。」

弦子於2018年10月正式提吿朱軍，案件2020年12月2日在北京海淀區法院首次開庭，此次庭審並不對外公開，但在當時開庭前的一次採訪中，弦子對英國廣播公司（BBC）表示，無論輸贏，她都不後悔。「如果我贏了，那肯定會鼓舞更多女性站出來說出自己的故事；如果我輸了，我會繼續上訴，直到討回公道。

遭性騷擾女主角（點擊大圖瀏覽）：

其中，弦子指控朱軍2014年在她在央視任實習生時，對她進行性騷擾。她事後在老師的鼓勵下報警，警方也進行蒐證，還調走了央視走廊的監控錄像，結果卻無疾而終。

弦子2018年7月在微信朋友圈發文，透露自己曾被朱軍猥褻，文章被其友人徐超（微博暱稱為「麥燒同學」）轉發到了微博上，雖然數小時內就被屏蔽，但還是在中國社交媒體引發轟動。

朱軍隨後發表律師聲明否認此事，並表示將採取法律手段追責謠言，他也到法院控吿弦子和徐超損害其名譽權。