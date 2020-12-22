新冠肺炎｜大連開展「全民檢測」　旅客離開須持7日內陰性證明

遼寧大連爆發新一輪疫情，周一（21日）新增2宗本地個案及6名本地無症狀感染者。目前全市累計有5宗確診病例，還有12名本地無症狀感染者正接受醫學觀察。 大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作總指揮部，周二（22日）公布2名確診者的活動軌跡，並決定該市即日起全面展開核酸檢測。同時，即日起需乘機離開大連的旅客，必須持有7日內核酸檢測陰性證明。

據悉，新增的確診女患者潘某現年36歲，丈夫張某此前亦確診，兩人共同經營菜館。她本月18日作為密切接觸者轉運至集中隔離酒店，當天採集咽拭子，核酸檢測結果為陰性，翌日接受第2次核酸檢測的結果為陽性，隨即轉入省新冠肺炎集中救治大連中心隔離治療，經臨床診斷後確診。她平日主要在自家菜館工作，在入住隔離酒店前6天，曾到過三里橋市場，金潤小區的裁縫店、超市、商城、按摩店等地。

另一名新增的確診女患者孔某現年62歲，曾到訪當地的生態園、聯通寬帶營業廳、藥房等地，每日都會不定時外出扔垃圾，並聲稱出門時均有配戴口罩。當局本月19日對重點地區人員進一步深入排查中，發現其核酸檢測結果呈陽性，隨即轉運至省集中救治大連中心隔離治療，經臨床診斷後確診。

大連市統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作總指揮部，周二發布「關於全面開展新冠病毒核酸檢測工作的通告」，決定即日起全面開展核酸檢測工作，為期三日，呼籲市民、企事業單位主動接受採樣和篩查，做到應檢盡檢、不漏一戶、不落一人。

同時，即日起乘機離開大連的旅客，須持有7日內核酸檢測陰性證明，無法提供相關證明將不能進入航站樓。大連國際機場提醒，乘客出行前需向航空公司諮詢目的地相關防疫政策，並提前準備「遼事通健康碼」和「國務院防疫行程卡」，到機場後按要求測溫、卡碼雙測，以免耽誤行程。

據悉，這是大連市今年內第二次全民檢測。約5個月前，大連一間海鮮公司爆發疫情，7月26日起該市開展全民免費核酸檢測。當時大連累計完成核酸檢測448.8萬份，檢測出共107宗本地新冠病毒陽性感染者。