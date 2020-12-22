國家鐵路局：推動時速400公里高鐵及600公里磁懸浮技術研發

國務院新聞辦公室周二（22日）發布《中國交通的可持續發展》白皮書，預計今年年末，全國鐵路營業里程達到14.6萬公里，其中高速鐵路3.8萬公里，中西部地區鐵路營業里程9萬公里。 國家鐵路局同日在新聞發布會上表示，將推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁懸浮系統技術儲備等重大科技研發。

《中長期鐵路網規劃》提出到2030年末形成「八縱八橫」的高鐵格局。

國家鐵路局總工程師嚴賀祥稱，國家鐵路局正組織開展《「十四五」鐵路發展規劃》研究編制工作，加快建設交通強國。他表示，首先要推動鐵路科技創新發展，包括推動時速400公里級高速鐵路關鍵技術、600公里級高速磁懸浮系統技術儲備等重大科技研發，突破關鍵核心技術。

二是要推進交通基礎設施一體化融合發展，完善「八縱八橫」高速鐵路網建設，大力推進城際鐵路，加快發展市域鐵路，完善路網布局，實施川藏鐵路、西部陸海新通道等一批重大工程項目。

三是要提升技術裝備現代化水平升級，完善客貨運裝備體系；四是提升運輸服務品質，發展快捷化物流服務體系，推動新業態新模式發展；五是持續推動鐵路「走出去」，加強國際交流合作，推進中國鐵路標準國際化，優化擴大中歐班列開行；六是要提升鐵路治理效能，加強鐵路法治建設，優化鐵路營商環境，深化投融資改革。

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另據了解，成渝中線高鐵作為中國首條預留提速到時速400公里條件的高速鐵路，正在加緊審批，有望在今年年底獲得可研批复。

成渝中線高鐵全長約292公里，是成都、重慶兩大中心城市間客運核心通道，也是成渝地區雙城經濟圈東出方向的高速客運通道。項目線路自成都站向東引出，經資陽引入重慶北站，主要技術標準為時速350公里的客運專線，並預留提速到時速400公里條件，項目估算總投資722億元人民幣，建設總工期約4.5年。

據悉，如果列車運營時速400公里，試驗時速必須跑到470至480公里。關於列車提速實現方式，國鐵集團人士接受內媒採訪時透露，目前有兩條路徑可走：一是保留既有復興號CR400AF和CR400BF基本技術架構不變，在該車原有基礎上做技術升級，使之達到運營速度目標；二是拋開復興號技術平台，重新研發下一代更高速列車。上述人士指目前國鐵集團更傾向於後者。

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（綜合報道）